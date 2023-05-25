إغلاق وتشميع 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بالبحيرة (صور)

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة - بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ولجنة العلاج الحر بالإدارات الصحية (دمنهور - رشيد ) بحملات مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركزي دمنهور ورشيد.

حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد مراكز الحجامة والمساج تعمل بدون ترخيص ويقوم بالإعلان المضلل وتستخدم أجهزة علاجية تخص العلاج الطبيعي بمدينة دمنهور.

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غلق وتشميع منشأت طبية بالبحيرة،فيتو

غلق وتشميع منشأت طبية بالبحيرة،فيتو



بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص بمدينة رشيد وضبط 4 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص، كما تم تحرير 11 إنذارا ما بين مكافحة عدوى وإنتهاء عقد النفايات وإنتهاء الرخصة المكانية وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشأت الطبية الخاصة والوقوف على مدى إستيفاء تلك المنشآت لكافة الإشتراطات والضوابط الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

غلق وتشميع منشأت طبية بالبحيرة،فيتو

غلق وتشميع منشأت طبية بالبحيرة،فيتو



وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بشن حملات تموينية خلال الفترة الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة - كفر الدوار ).

أسفرت عن ضبط 370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع،بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

و ايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.