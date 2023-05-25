الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

قومي المرأة في دمنهور يقيم ندوة حول الزيادة السكانية والتسرب من التعليم

ندوة توعوية بمحافظة
ندوة توعوية بمحافظة البحيرة، فيتو

نظم فرع المجلس القومي بالبحيرة برئاسة الدكتور أمل زکريا قطب - عضو مجلس النواب ومقررة اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة الأستاذ محمد كجك، والأستاذة أميمة المسيرى - مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور ندوة تثقيفية بعنوان "العلاقة بين تنظيم الأسرة والزيادة السكانية والتسرب من التعليم " بمجلس قرية سنهور.

ندوة توعوية بمحافظة البحيرة،فيتو

وكان  وذلك بحضور فضيلة الشيخ إسماعيل ناجى والأستاذة صابرين الحصافى - عضو اللجنه الفرعية لحماية الطفل بدمنهور  والأستاذ مصطفى ختعن - عضو اللجنة الفرعية.

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حيث تم خلال الندوة التأكيد على أهمية تنظيم الأسرة الذى يعد طوق النجاة للحد من أخطار الزيادة السكانية سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي

كما تناولت الندوة مشكلة التسرب من التعليم الذى يعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية فى مصر وتؤثر سلبًا على بنية المجتمع وتقف عائقًا أمام تقدمه نظرًا لما يترتب عليها من إستمرار للجهل وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتعميق الممارسات الإجتماعية الخاطئة، وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على أى عائد متوقع من خطط التنمية المستدامة وقد استفاد من الندوة 25 فرد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإستمرارًا لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة. 


وفي إطار منفصل، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، ضمن خطه النادى الثقافي لشهر مايو ندوة بعنوان الانحرافات السلوكية وتاثيرها على الفرد والمجتمع وذلك بمركز شباب سحالى أبوحمص وقد قام بالقاء الندوة الدكتور طارق مجلى الاستاذ بكليه الآداب وقد تجاوب الحضور بموضوع الندوه لاهميته الحيويه فى المرحلة الحالية.

وفي هذا الصدد أشار دكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهة الي تنفيذ مثل هذه الندوات التي تفيد الشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم.

واكد دكتور إبراهيم خضر علي اشاده الدكتورة  نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

وقد تم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة تطوعية متنوعة بمراكز شباب محافظة البحيرة المختلفة  خلال الشهر الجاري  ، ويأتي هذا بتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والأستاذ حمدي عامر، وكيل المديرية للشباب، واشراف تنفيذى فريق عمل إدارة تنمية النشء بالمديرية.

 

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دمنهور ندوة المجلس القومي بالبحيرة محافظة البحيرة تنظيم الاسرة المجلس القومى للأمومة والطفولة

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