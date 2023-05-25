الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع 

الانتهاء من تبطين 122 ترعة بنسبة تنفيذ 81% من المستهدف بسوهاج (صور)

تبطين 122 ترعة بنسبة
تبطين 122 ترعة بنسبة تنفيذ 81 % من المستهدف بسوهاج،فيتو

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 122 ترعة، بطول 474 كيلو و203 متر،بنسبة تنفيذ أطوال 81.60%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 581 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

وأوضح محافظ سوهاج أنه جاري العمل في 74 ترعة، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

-إعلانات-

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه جاري المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها في سوهاج (صور)

أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقتل عامل على يد موظف ببلطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وكيل وزارة الرى المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع 4 مليون جنيه المشروع القومي لتبطين الترع

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور بزايد، اللاعب يشتبك بالأيدي مع شاب عربي وأصدقائه.. والغيرة على زوجته السبب

شقق الإسكان الاجتماعي، هل يمكن سداد قيمة الشقة كاش؟

نتائج الأهلي مع صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية