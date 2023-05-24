الخميس 25 مايو 2023
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حوادث

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها في سوهاج (صور)

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها، فيتو

اختتمت اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة سوهاج، الدورة التدريبية التخصصية تحت عنوان  "التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، والمنعقدة خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٤ من مايو الجاري بمشاركة ٦٤ من  أعضاء النيابة الإدارية من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فما دونها، وذلك تحت رعاية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أحمد عبد اللطيف - مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشار سعد عبد الحليم - مدير المكتب الفني بقنا، والمستشار عبد الراضي صديق - مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار عبدالرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، والمستشار محمد عميرة - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج - مدير نيابة المراغة، والدكتور/ عدنان بدوي - رئيس الإدارة العامة لإعلام جنوب الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات.

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها بسوهاج، فيتو
النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها بسوهاج، فيتو


وتناولت الدورة التدريبية كافة ما يتصل بإجراءات وقواعد التصرف في التحقيق التأديبي، والتي شملت القيم والتقاليد القضائية، وشرح مدونة السلوك القضائي، وقواعد الاختصاص الولائي، وإجراءات التحقيق الشكلية والموضوعية، وصور التصرف في التحقيق، وأهم الإشكاليات العملية في القضايا، وإجراءات مباشرة الدعوى التأديبية، مع عقد ورشة عمل ختامية لمناقشة بعض القضايا والتطبيقات العملية، للوقوف على أهم المآخذ القضائية، وذلك على يد نخبة من المستشارين شملت كل من:

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها بسوهاج، فيتو


المستشارعبدالراضي صديق - مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشارمحمد حامد دياب - مدير نيابة سوهاج ثالث، والمستشار/ إسلام مقلد - مدير نيابة الغردقة ثاني، والمستشارةنهى حامد - مدير نيابة سوهاج ثان، والمستشار/ باسم الفاروق - عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ سعد خليل - مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ حمودة سيد - رئيس لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة، والمستشار حازم أبو حساب – عضو مكتب فني سوهاج، والمستشار/ إسماعيل أبو كريشة - مدير نيابة الأقصر ثاني، والمستشارحلمي حسين - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها بسوهاج، فيتو

وفي ختام فعاليات تلك الدورة، تم توزيع شهادات حضور الدورة التدريبية على السادة الأعضاء المشاركين، وتبادل الدروع التذكارية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار  محمد سمير
 

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها بسوهاج، فيتو

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