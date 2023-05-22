شقق سكن لكل المصريين 3، الخميس آخر فرصة لتظلم المرفوضين

شقق سكن كل المصريين 3، تنتهي فرصة التقديم بتظلم للمواطنين المرفوضين المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 3، الخميس المقبل الموافق 25 مايو.

حجز شقق سكن كل المصريين 3

ونستعرض خطوات التظلم كالتالي:

الخطوة الأولى: تعرف على سبب رفض طلب حجزك للوحدة السكنية، وذلك من خلال الاستعلام عبر خدمة العملاء بصندوق التمويل العقارى.ويمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaint، حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

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أو التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

أسباب رفض تظلمات الشقق

وتتعدد أسباب رفض طلبات الحجز، وأهمها سبق الحصول والاستفادة من دعم الإسكان سواء بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض إسكان اجتماعى، وفى هذه الحالة لا يحق الحصول على وحدة سكنية جديدة، ولا يمكن قَبول الطلب.

أما في حال رفض الطلب بسبب عدم استيفاء الشروط والمستندات سواء مفردات الراتب أو عدم تقديم إيصالات مرافق وغيرها فيمكن التظلم بشأنها واستكمال وتحديث المستندات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للصندوق.

وفي حال رفض الطلب بسبب نتيجة الاستعلام الميداني بدعوى عدم صحة جهة العمل أو المسكن، يمكن التظلم بالصندوق، وطلب إجراء استعلام جديد عبر الاتصال بخدمة العملاء، وتقديم طلب إعادة استعلام.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مد فترة تلقي التظلمات جاء استجابة لطلبات المواطنين، الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة، مؤكدة أنه سوف يتم الرد على كافة التظلمات تباعًا خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتاح حق الرد على نتيجة التظلم واستيفاء المستندات المطلوبة حال طُلب ذلك، وهذا في حالة المواطنين الذين قاموا بتقديم تظلماتهم قبل انتهاء مرحلة التظلم في 25 مايو 2023.