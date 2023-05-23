اتحاد منتجي الدواجن: أسعار الفراخ تواصل الانخفاض لهذه الأسباب

قال راضي أحمد عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن ستواصل الانخفاض خلال هذا الأسبوع، متأثرة بعدة عوامل منها انخفاض أسعار الأعلاف، وحالة الركود التي أصابت قطاع الدواجن.

انخفاض أسعار الدواجن متأثرة بتراجع سعر الأعلاف

وأوضح عضو اتحاد منتجي الدواجن في تصريح لـ«فيتو» أن أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، مما زاد المعروض منها وبالتالي قلت أسعار الدواجن كنتيجة طبيعية لانخفاض العلف، مشيرًا إلى أن مع الارتفاعات السابقة في سعر الأعلاف، عزفت بعض الشركات المنتجة للدواجن عن بدء دورات إنتاجية جديدة حتى لا تتعرض للخسائر.

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شركات إنتاج الدواجن قللت الدورات الإنتاجية

وأضاف راضي أحمد أن عدم بدء شركات إنتاج الدواجن في دورات إنتاجية جديدة قلل من نسبة الطلب على الأعلاف، وعليه كان سببًا أخرًا في انخفاض أسعار العلف، مع زيادة المعروض منه في الأسواق.

أسعار الدواجن ستواصل الانخفاض خلال هذا الأسبوع

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن أسعار الدواجن ستواصل الانخفاض في المزارع أي جملة خلال هذا الأسبوع، لكن سعر الكيلو لن يتراجع عن الـ 60 جنيهًا، وستظل بين المستوى السعري 60 حتى 62 جنيهًا انخفاضًا وهبوطًا.

منتجوا الدواجن يخسرون 6 جنيهات في كل كيلو

وأكد راضي أحمد أن المربين ومنتجي الدواجن يتكبدون خسائر كبيرة، إذ يخسر المربي نحو 6 جنيهات في الكيلو مع انخفاض الأسعار، إذ أن تكلفة إنتاج الفراخ لا تقل عن 75 جنيهًا، ومضطر لبيعها أقل من ذلك، مع زيادة نسبة الركود وعدم إقبال المصريين على الشراء مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى.

استمرار انخفاض أسعار الدواجن يؤدي إلى خطورة توقف المربين عن الإنتاج

وتابع عضو اتحاد منتجي الدواجن أنه ليس من صالح الدولة أو المواطنين انخفاض أسعار الدواجن أكثر من ذلك، فمعنى زيادة الانخفاض أن المربين سيوقفون الإنتاج، وهذا خطر داهم، إذ مع وقف الإنتاج سيقل المعروض من الدواجن، وتعود الأسعار لارتفاع مجددًا لأقام قياسية، مثلما حدث عقب أزمة نقص الأعلاف في السوق، ومن ثم وقف بعض المنتجين للدورات الإنتاجية خلال شهر أكتوبر الماضي، فأثر ذلك على الأسعار وارتفع سعر الدواجن ارتفاعات كبيرة، ونحن لا نريد ذلك، إذ أن المربي يريد الحفاظ على السوق مستقر بتقديم منتجات جيدة وبأسعار مناسبة للجميع، حتى يضمن بيع إنتاجه كاملًا دون خسائر.

أسعار الأعلاف في الأسواق

يشار إلى أن أسعار الأعلاف انخفضت بشكل ملحوظ إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 699 جنيهًا، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه أقل سعر لها في الأسواق إلى 950 جنيها أعلى سعر للشيكارة في السوق.

واستقرت أسعار أعلاف الأخرى مثل العلف البادي 23% ليتراوح من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، وعلف الناهي 19% بسعر من 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من 21% بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

انخفاض أسعار خامات أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن أسعار خامات الأعلاف التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا بنحو 500 جنيه، إذ سجل سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14500 جنيه للطن مقابل 15000 جنيه سعره السابق، وبلغ سعر ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه مقابل 12500 جنيه.

فيما استقرت أعلاف الصويا، إذ سجلت صويا 46% سعر 37500 جنيه، وصويا 44% بسعر من 36500 جنيه.