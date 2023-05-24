رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد رحيل فيرمينو

محمد صلاح، ينتظر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، رقما تاريخيا مميزا مع الريدز تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، بعد رحيل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو بنهاية الموسم الحالي.

رحيل 4 لاعبين عن ليفربول

وأعلن ليفربول قبل أيام قليلة رحيل 4 لاعبين عن "الريدز" بنهاية الموسم، يأتي على رأسهم فيرمينو، بجانب الثنائي الإنجليزي جيمس ميلنر وأليكس أوكسيلد تشامبرلين، والغيني نابي كيتا.

وينتظر محمد صلاح أن يصبح أفضل لاعب في مسيرة الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي تولى مهمة قيادة الريدز في أكتوبر 2015، حيث سيكون رحيل فيرمينو بمنزلة فرصة قوية للفرعون لتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول تحت قيادة كلوب.

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ووفقا لما أورده موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن فيرمينو يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب بواقع 24 ألفا و770 دقيقة.

وأوضح الموقع البريطاني الشهير أن محمد صلاح يأتي في المركز الثاني بالمشاركة في 24 ألفا و536 دقيقة، وهو ما يعني أن رحيل فيرمينو سيمنح النجم المصري فرصة الانفراد بالمركز الأول.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

انضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وشارك الفرعون المصري مع ليفربول في 304 مباريات بكل المسابقات حتى الآن، سجل خلالها 186 هدفا وقدم 78 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح، فيتو

ويعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 137 هدفا، حيث تفوق على روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا خلال الموسم الحالي.

ويعتبر النجم المصري كذلك هو الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، برصيد 42 هدفا، كما أنه أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة الأوروبية بواقع 44 هدفا، متساويا مع الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي.

فضلا عن ذلك، فإن صلاح هو خامس الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بكل المسابقات، حيث سجل 186 هدفا متساويا مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

وتوج محمد صلاح مع ليفربول بكل البطولات الممكنة بواقع 7 ألقاب، حيث حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية.

من ناحية أخرى، يواجه ليفربول خطر رحيل عدد من نجوم الفريق في الموسم المقبل وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح بسبب عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



مستقبل محمد صلاح في ليفربول

تعادل ليفربول بالامس مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي أفقد الريدز الأمل الأخير في التأهل واحتلال المركز الرابع بنسبة كبيرة خاصة بعد فوز مانشستر يونايتد لينضم لكل مانشسترسيتي، أرسنال، نيوكاسل يونايتد، فيما سيشارك ليفربول في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتاج ليفربول إلى معجزة من أجل الحصول على المركز الرابع وهي خسارة كل من مانشستر يونايتد ونيوكاسل في آخر مباراتين والفوز في مباراته الأخيرة.

ومنذ انضمام محمد صلاح لليفربول وهو يشارك في دوري أبطال أوروبا على مدار 6 مواسم ولكن مع فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قد يفتح الباب أمام الملك المصري للرحيل في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بضمه على رأسها باريس سان جيرمان.