الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

فيرمينيو يجهز 200 هدية لزملائه في ليفربول بعد الرحيل (فيديو)

فيرمينو،فيتو
فيرمينو،فيتو

ليفربول، قام البرزيلي روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول بتجهيز 200 صندوق هدايا يتم توزيعها على زملائه وأصدقائه وطاقم ليفربول وموظفين النادي بعد رحيله عن الريدز.

ووضع النجم البرازيلي في كل صندوق قميص ليفربول وعطر خاص في هدية لزملاءه في النادي قبل الرحيل.

كلوب يودع فيرمينو

وبدا اللاعب متأثرا بكلمات مدربه بشكل واضح، حيث ألقى كلوب خطابا قصيرا في وجود لاعبي الفريق وعائلاتهم وأعضاء الأطقم الفنية والإدارية.

وسيغادر فيرمينو "أنفيلد" بعد 8 مواسم، فاز خلالها مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

وفي خطابه خلال الحفل أبدى كلوب احترامه الشديد للاعب البالغ من العمر 31 عاما، ووصفه بأنه "مميز حقا".

وقال كلوب في الخطاب الذي نقلته صحيفة ديلي ميل: "أنت لاعب ذكي للغاية، وفي التدريبات تكون أول من يخوض التمرين".

وأضاف: "إنه أمر خاص حقا ويجعلك اللاعب الذي أنت عليه، مع كل الميزات التقنية، تبقى عقليتك الكروية لا تصدق".

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون 

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل 28 مايو الجاري، على ملعب سانت ماري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1.

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تعادل فريقه أمام فريق أستون فيلا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك عن المشاركات في بطولة الدوري الأوروبي.

فريق ساوثهامبتون، فيتو

 

يورجن كلوب مدرب ليفربول 

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: لديَّ مشاعر عاطفية بالتأكيد نحو رحيل الـ 4 لاعبين، لقد عرفت أولاد فيرمينو وميلنر منذ أن كانوا أطفالًا، وفيرمينو سجل هدفًا رائعًا أمام فريق أستون فيلا.

وواصل الألماني: الشوط الأول لم يكن رائعًا، كنا في عجلة من أمرنا بالكرة أو بدونها، لم يكن ذلك جيدًا لنا، لذا كان من الواضح أنه كان علينا أن نتمالك  نفسنا في الشوط الثاني.

وأضاف: التأهل إلى الدوري الأوروبي أمر جيد، لم أكن أعتقد أن هذا الأمر ممكنًا قبل سبعة أسابيع من الآن.

وأكد كلوب: إضاعة الوقت مشكلة كبيرة وواضحة، وفي مباراتنا أمام أستون فيلا حصلنا على عشر دقائق وقتًا بديلًا عن الضائع، لكن في الدقائق العشر الأخيرة ألم نكن نستحق خمسا أخرى؟

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: سألت الحكم لماذا احتسب الهدف تسللًا فشرح لي الأمر، هو يعتقد أنه ليس تصرفًا متعمدًا من المدافع لكني أعتقد أنه كذلك، ولم يكن حكم الـ VAR المساعد متأكدًا.

وشهد تعادل ليفربول مع ضيفه أستون فيلا (1-1)، مساء السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل رقم قياسي جديد لمحمد صلاح.

 

رقم تاريخي لمحمد صلاح وفيرمينو

وسجل هدف الريدز البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي خاض آخر مبارياته بقميص الريدز، على ملعب آنفيلد، قبل رحيله هذا الصيف.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تمريرة المصري محمد صلاح الحاسمة إلى فيرمينو، تحمل الرقم 25 في المساهمات المشتركة بين الثنائي في البريميرليج.

وأوضحت أن صلاح قدم 12 تمريرة حاسمة لفيرمينو، خلال مشاركتهما معًا في مباريات الدوري الإنجليزي، مقابل 13 تمريرة من المهاجم البرازيلي للفرعون المصري.

وأشارت "أوبتا" إلى أن الثنائي هو أكثر من ساهم في أهداف مشتركة لبعضهما البعض بقيمص ليفربول في تاريخ البريميرليج.

انتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.


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