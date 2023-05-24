وفاة أسطورة الروك تينا تيرنر عن عمر 83 عاما
أعلنت الصفحة الرسمية للمغنية العالمية تينا تيرنر عن وفاتها عن عمر يناهز الـ 83 عاما بعد صراع مع المرض.
وقالت الصفحة الرسمية للمطربة تينا تيرنر في بيانا لها: “ببالغ الحزن نعلن وفاة تينا تورنر. بموسيقاها وشغفها غير المحدود بالحياة، جذبت ملايين المعجبين حول العالم وألهمت نجوم الغد. اليوم نقول وداعًا لصديقة عزيزة تترك لنا جميعًا أعظم أعمالها: موسيقاها. كل تعاطفنا الصادق مع عائلتها. تينا، سوف نفتقدك يا عزيزي”.
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