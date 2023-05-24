الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

وفاة أسطورة الروك تينا تيرنر عن عمر 83 عاما

تينا تيرنر، فيتو
تينا تيرنر، فيتو

أعلنت الصفحة الرسمية  للمغنية العالمية تينا تيرنر عن وفاتها  عن عمر يناهز الـ 83 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت الصفحة الرسمية للمطربة تينا تيرنر في بيانا لها: “ببالغ الحزن نعلن وفاة تينا تورنر. بموسيقاها وشغفها غير المحدود بالحياة، جذبت ملايين المعجبين حول العالم وألهمت نجوم الغد. اليوم نقول وداعًا لصديقة عزيزة تترك لنا جميعًا أعظم أعمالها: موسيقاها. كل تعاطفنا الصادق مع عائلتها. تينا، سوف نفتقدك يا ​​عزيزي”.

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تينا تيرنر وفاة المغنية تينا ترنر المغنية تينا تيرنر اخبار الفن

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