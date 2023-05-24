حلف الناتو يكشف سبب تواجد قواته في العراق

أكد الفريق خوسيه أنطونيو، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، اليوم الأربعاء، أن الحلف يتواجد على الأراضي العراقية لـ"أغراض الاستشارة والتدريب".



قيادة حلف الناتو في العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن أنطونيو قوله، في كلمة خلال مراسم استبدال قيادة الحلف في العراق: "اليوم يستلم قائد إسباني قيادة بعثة الناتو في العراق، ولا يوجد أي تغيير يذكر في عمل البعثة".

وأضاف: "وجود الناتو في العراق يأتي وفق طلب حكومتها لدعم إصلاح القطاع الأمني"، مؤكدا أن "مهمة البعثة ليست ذات طبيعة قتالية وإنما تقديم الاستشارة والتعامل مع المشاكل نفسها التي نواجهها".

ويوم الأحد، أعلن "الناتو" تعيين خوسيه أنطونيو قائدا جديدا لبعثته في العراق، خلفا للفريق جوفاني ماريا انوجي.

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وفي سياق آخر رأى البنك الدولي، أن العراق بحاجة إلى أكثر من 2.3 مليار دولار للعام الحالي 2023، لتمويل احتياجاته وذلك في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.



انعدام الأمن الغذائي

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال البنك في تقرير له حول آثار انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، أنه "تم تقدير احتياجات العراق خلال عام 2022 لتلبية احتياجاته من التمويل الإنمائي على الأجل القصير من أجل الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيه ( الحد الأدنى من السعرات الحرارية) 2.02 مليار دولار".

وأضاف أنه من "المتوقع أن تصل هذه الاحتياجات في العراق في عام 2023 ما بين 1.72- 2.33 مليار دولار، وأن تصل في عام 2024 ما بين 1.67- 2.58 مليار دولار، وأن تصل في عام 2026 ما بين 1.65- 3.27 مليار دولار".



خفض كمية الغذاء

وبحسب البنك الدولي، فان الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يعرفون بأنهم عدد الأشخاص ضمن السكان الذين يعيشون في أسر مصنفة على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا التصنيف يعني إذا أفاد شخص بالغ واحد على الأقل في الأسرة إلى خفض كمية الغذاء المستهلكة في عام كامل أو تفويت الوجبات او الشعور بالجوع أو اضطراره إلى إمضاء يوم واحد دون تناول الطعام بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى.



تلبية التمويل الإنمائي

وأضاف أن "أكثر الدول العربية التي قدرت احتياجاتها لتلبية التمويل الإنمائي على الأجل القصير من أجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيها هي اليمن حيث قدرت في عام 2022 بواقع 13.32 مليار دولار.