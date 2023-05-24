البيت الأبيض: نفحص تقارير عن استخدام أوكرانيا مركبات أمريكية داخل روسيا

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تفحص التقارير التي تفيد باستخدام أوكرانيا مركبات أمريكية داخل روسيا.



مركبات أمريكية داخل روسيا

وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت لكييف أنها لا تؤيد استخدام معدات أمريكية الصنع في مثل هذه الأغراض، بحسب "رويترز".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قد قال للصحفيين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه "ليس سرًا بالنسبة لنا أن المزيد من المعدات تدخل الخدمة مع القوات المسلحة لأوكرانيا.. وليس سرا أن هذه التقنية تستخدم ضد جيشنا".

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وجاءت تعليقات بيسكوف بعد تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن عددًا من المركبات التي تستخدمها المجموعات الروسية التي تعارض الرئيس فلاديمير بوتين في غاراتها عبر الحدود في منطقة بيلجورود كانت أمريكية الصنع.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنها حددت ما لا يقل عن ثلاث مركبات مختلفة من طراز MaxxPro MRAP أمريكية الصنع في مقاطع فيديو، يُزعم أنها كانت مستخدمة في التوغل، وذلك عن طريق تحديد مواقعها الجغرافية وتحليل العلامات على المركبات، إضافة إلى مقارنتها بالصور الرسمية للمركبات.

وقال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، الثلاثاء: "لقد رأينا تلك التقارير، وهو أمر من الواضح أننا نواصل مراقبته عن كثب".

وأضاف رايدر: "سأقول إننا نستطيع أن نؤكد أن حكومة الولايات المتحدة لم توافق على نقل أي طرف ثالث للمعدات إلى المنظمات شبه العسكرية خارج القوات المسلحة الأوكرانية، كما أن الحكومة الأوكرانية لم تطلب أي عمليات نقل من هذا القبيل. مرة أخرى، إنه شيء سنراقبه عن كثب".