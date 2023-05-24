طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون اليوم امتحانات الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي

يواصل طلاب الشهادة الإبتدائية في المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي انطلقت السبت الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية

حيث يؤدى الطلاب اليوم الأربعاء امتحان مادتي "الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي"

وأدى الطلاب أمس الثلاثاء امتحانات مادتي أصول الدين (ورقة أول) (التفسير والحديث) والدراسات الاجتماعية.



امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للدور الأول، خلال الايام الماضية دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

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وأشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف على توفير كل سبل الراحة والهدوء لهم، وأنهم يشعرون بسعادة وفرحة غامرة في ثالث أيام امتحاناتهم.

وقامت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023.