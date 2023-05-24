أربعاء الغضب.. روسيا تتوعد برد حاسم على دخول أكبر سفينة حربية مضيق أوسلو.. والجيش النرويجي يعلن ترحيبه بالسفينة الأمريكية

غضب عارم واستياء في الكرملين وتوعد برد حازم احتجاجا على دخول أكبر سفينة حربية في العالم إلى أوسلو وسط تحذيرات روسية من أي توغلات مسلحة مستقبلًا.

أكبر سفينة حربية في العالم وهي حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" التي وصلت اليوم الأربعاء إلى أوسلو، في زيارة نددت بها روسيا المجاورة.

زيارة جيرالد فورد أكبر سفينة حربية في العالم الي النرويج

ودخلت "جيرالد فورد"، وهي النسخة الأولى من الجيل الجديد لحاملات الطائرات وتعمل بالدفع النووي، صباح اليوم، مع مرافقتها مضيق أوسلو قبل أيام من مشاركتها في تدريبات عسكرية.

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ويمكن لحاملة الطائرات هذه البالغ طولها 335 مترا استيعاب 90 طائرة.

وقال الجيش النرويجي في بيان إن "الزيارة ووجود مجموعة حاملة الطائرات سيوفران فرصة فريدة لتطوير التعاون والعمل بشكل أوثق مع حليفنا الرئيسي الولايات المتحدة".



غضب روسي من زيارة جيرالد فورد الي النرويج

وتأتي هذه الزيارة فيما تراجعت كثيرا العلاقات بين النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وروسيا التي تتشارك معها حدودا في أقصى الشمال القطبي، إثر بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت إلى اعتراض سفارة موسكو في أوسلو.

وقال الناطق باسم السفارة الروسية في أوسلو تيمور شيكانوف، في رسالة إلكترونية وجهها إلى وكالة فرانس برس، إن "ما من قضية في الشمال تتطلب حلا عسكريا أو من مسائل تتطلب تدخلا خارجيا".

وأضاف: "طالما أن السلطات في أوسلو تفيد أن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للنرويج فإن عروض قوة كهذه تبدو مضرة ومنافية للمنطق".



الحدود البرية بين روسيا والنرويج ومخاوف من تهديدات عسكرية

وتتشارك النرويج مع روسيا 198 كيلومترا من الحدود البرية في أقصى الشمال بالإضافة إلى حدود طويلة في بحر بارنتس.

وقد أقيمت منطقة حظر جوي وبحري كبيرة حول هذه السفينة.

وأوردت صحيفة "بارنتس أوبزيرفر" الإلكترونية أن السفينة يفترض أن تتوجه بعد ذلك إلى الدائرة القطبية الشمالية مع بدء تدريبات "أركتك تشالنج إكزرسايز"، وهي مناورات جوية تجمع حوالى 150 طائرة من 14 دولة، في 29 مايو في هذه المنطقة.



روسيا تهدد بالرد الحازم على التوغلات المسلحة المستقبلية

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الأربعاء، إن موسكو سترد "بحزم شديد" على التوغلات المسلحة المستقبلية، بعد يوم من هجوم شنته مجموعات عبرت من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وأوضح شويجو خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين "سنواصل الرد بسرعة وبحزم شديد على مثل هذه الأعمال".

وزير الدفاع الروسي، فيتو



حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد

وسميت حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث بهذا الاسم نسبة إلى الرئيس جيرالد فورد (الرئيس الـ 38 للولايات المتحدة، الذي حكم بين عامي 1974 و1977 في أعقاب استقالة ريتشارد نيكسون).

تتمتع حاملة الطائرات -التي يبلغ طولها نحو 333 مترا وعرضها نحو 78 مترا، ويصل ارتفاعها إلى 76 مترا- بمواصفات فنية خارقة، وتصل سرعتها إلى أكثر من 30 عقدة.



وتستطيع حمل ما يصل إلى 76 طائرة حربية منوعة، وتصل إزاحتها إلى 100 ألف طن، كما تمتلك ثلاث منصات إطلاق مقارنة بمنصتين في النسخة السابقة.

كما أن الحاملة العملاقة المزودة بأنظمة صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أنظمة القتال المتنوعة، تعمل بمفاعلين نوويين من طراز A1B، ما يمنحها قدرة كهربائية أكثر بنسبة 250 % من النسخ السابقة من فئة نيميتز.



وطبقا لتقريرسابق نشره موقع "ناشونال إنتريست"، فإن أسطول حاملات الطائرات التابع للبحرية الأمريكية "لا يزال هو الأكبر والأكثر قوة في العالم".

وأشار التقرير إلى تأثير حاملات الطائرات الأمريكية -الحاملات العشر من طراز نيميتز - التي تعد رمزا للقوة العسكرية الأمريكية على مدار عقود مضت.



انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي

وعلي ذكر حلف شمال الاطلسي والدول الاعضاء به وما يمثله من تهديدات على روسيا استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ الناتو ” ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء، أن تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف ما دامت الحرب مستمرة.



وفي فعالية نظمها صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة في بروكسل، قال ستولتنبرج: "أعتقد أن الجميع أدركوا أن الانضمام إلى الحلف وسط الحرب ليس واردا. المسألة هي ما سيحدث عندما تنتهي الحرب".



وأعلن "الناتو"، في إبريل الماضي، انضمام فنلندا إلى الحلف بشكل رسمي، لتصبح العضو رقم 31، بالتزامن مع احتفالاته بمرور 74 عاما على توقيع معاهدة واشنطن التي أسست للتكتل العسكري في 4 أبريل 1949.

وفي الوقت الذي أعلن فيه انضمام فنلندا رسميا إلي الناتو أثار العديد من التساؤلات حول عرقلة انضمام جارتها السويد الي في انتظار الموافقة النهائية.

الناتو، فيتو

انضمام فنلندا للناتو

وأصبحت الدولة الاسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدودًا بطول 1300 كيلومتر، العضو الـ31 في الناتو

وبعد تسليم وثائق الانضمام إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوصي على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، رفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي في مقر المنظمة في بروكسل بين علمَي إستونيا وفرنسا بحسب الترتيب الأبجدي.



وسبق وأن علق الجيش الروسي على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي " الناتو" والاستعدادات النهائية لإعلان انضمام السويد للحلف.

ولفت الجيش الروسي إلى أن انضمام فنلندا إلى الناتو واستعداد السويد للانضمام خطوات تهدد حدود بلادنا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تعمل على تعزيز أمن الحدود الشمالية الغربية في الوقت الحالي.

فشل الغرب في خطة إنهيار روسيا

من ناحية اخرى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الغرب راهن على انهيار اقتصاد روسيا، مشددا على أن هذا لم يحدث، وذلك في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي.

المنتدى الاقتصادي الأوراسي

ومن أبرز التصريحات التي جاءت في كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: أن أوكرانيا لا تزال تحصل على الأموال من الترانزيت لمرور موارد الطاقة من روسيا، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطا على حلفائنا عبر سلاح العقوبات، لدفعهم لعدم التعاون مع روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتو



واتهم بوتين الغرب بأنهم راهنو علي انهيار اقتصاد روسيا وهذا لم يحدث، مضيفًا: "ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا بشأن إمدادات الطاقة، وأن هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي، والكثير من الدول تتجه إلى تعزيز سيادتها.

وتابع: "نتعاون من منظمة شنجهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ونهدف إلى أن يكون لدينا استقلال تقني، مشيرا إلى إجراء روسيا محادثات مع الصين وعدة دول لإنشاء مناطق حرة.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.

وكان بوتين قد أكد في خطابه لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يناير الماضي، أن "الاتحاد لديه جميع الإمكانات ليصبح واحدًا من القطبين القويين والمستقلين والذاتيين في عالم متعدد الأقطاب"، وأن يكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تسعى للتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأكد بوتين أيضًا أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تطور بثقة منذ تأسيسه في عام 2015.

وزادت القيمة المطلقة للتجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بنسبة 60% خلال الفترة الماضية وبلغت في عام 2021 مستوى قياسيًا بلغ 73.1 مليار دولار، وزادت قيمة التجارة الخارجية بنسبة 46% إلى 846.3 مليار دولار.

