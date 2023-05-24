الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

خبراء عسكريون يكشفون موعد تسلم أوكرانيا مقاتلة إف 16

المقاتلة اف 16، فيتو
المقاتلة اف 16، فيتو

تساؤلات عدة على مدار الأيام الماضية، طرحها الزخم الذي صاحب الإعلان الأمريكي عن إرسال المقاتلة النفاثة "إف- 16 " لأوكرانيا لتغيير مسار الحرب، قابله تحذير روسي من ضلوع مباشر للغرب في الصراع.

 

المقاتلة النفاثة إف 16

وفي هذا الصدد طرح مراقبون أسئلة عن المدة التي سيستغرقها تسليم المقاتلة الأكثر استخداما حول العالم؟ وفترة تدريب الطيارون الأوكران؟ ومن يقدمها؟ وما هي أبرز العقبات أمام استخدامها؟.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز  نقلا عن خبراء عسكريون  فإن أوكرانيا تواجه عقبات لوجيستيه لتشغيل هذه المقاتلات، كما أن تعليم الطياريين على التحليق والهبوط بأمان إن استغرق عدة أشهر فالقتال الحقيقي وتوظيف المقاتلة بساحة المعارك قد يستغرق سنوات.

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موعد تسليم المقاتلة لأوكرانيا

ووفق تقارير غربية فإن أوكرانيا تحتاج نحو 100مقاتلة من إف -16 غير الشبحية، لكي توفر أسطولًا لمواجهة الطائرات الروسية الشبحية من طرازي "سوخوي 30 و35"، ويقدر بأكثر من 200 مقاتلة.

وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، فإن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، فإن أولوية واشنطن هي أن يكون التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

أما كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، فيقول إن تدريب الطيارين وطواقم الصيانة وشراء هياكل الطائرات وتسليمها سيستغرق ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا.

لكن مسؤولا أمريكي آخر، قال لصحيفة "واشنطن بوست"، أسرع وقت للتدريب وتسليم الطائرات 18 شهرا.

أما شبكة "ABC News" الأميركية، فذكرت أن إجراءات جمع الطائرات من الحلفاء وجعلها صالحة للطيران ثم تسليمها مع قطع الغيار والذخيرة ستمتد في الغالب حتى عام 2024.


مدة التدريب 

وتقول الشبكة الأمريكية إن تدريب الطياريين الأوكرانيين سيجري في أوروبا وسيستغرق شهورًا حتى يكتمل، وأضافت أن:

• تدريب المبتدئين وطواقم الصيانة لعمليات سيستغرق وقتًا طويلًا.
• القوات الجوية الأمريكية قالت في تقرير سُرب مؤخرا، إن مدة التدريب قد تتقلص إلى 4 أشهر، لكن هذا التدريب لن يقرب الطيارين من مرتبة الكفاءة في القتال الجوي.
• احتمالات ضعيفة بأن يستخدم الأوكرانيون هذه المقاتلات هذا العام.
• لا يمكن استبعاد أن تكون عمليات تدريب سرية قد أجريت للأوكرانيين، لا سيما واشنطن.

من جهته قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي،  امس الثلاثاء، إن عملية التدريب بدأت بالفعل بعدة بلدن غربية خاصة بولندا.

وأضاف أن كييف ستستلم هذه المقاتلات في المستقبل القريب، فيما سيستغرق التدريب بعض الوقت.

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