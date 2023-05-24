خدمات ترفيهية متاحة للأطفال على متن الطائرة .. تعرف عليها

تتيح شركات الطيران نظام الترفيه على متن رحلاتها لركابها، لتحسين خدماتها، حيث إن نظام الترفيه يزود الركاب برحلة أكثر إمتاعًا.

مصر للطيران



وفي حالة سفرك وبرفقتك ابنك، تعرف على خدمات الترفيه المقدمة للمسافرين علي متن رحلات مصر للطيران وإير كايرو.

وتشمل الخدمة بث الأفلام والموسيقى، والاستماع إلى البودكاست، وتتبع موقع الطائرة على الخريطة، والطلب من أي من المبيعات على متن الطائرة.

الخدمات الترفيهية على الطائرة



كما تتوفر شاشة عرض شخصية تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية، وتتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية، وخــلال الرحلة الجوية تتاح للركـاب إمكـانية الاتصــال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة.

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وتتوفر منافذ الكهرباء في كل مقعد بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول، هذا بالإضافة إلى وحدة تحكم إضافية في الأنظمة الترفيهية وشاشة العرض، وتمتاز طائرات (دريم لاينر) بقدرة أنظمة التهوية الموجودة في مقصورة الركاب على ترطيب وتنقية الهواء بشكل ملحوظ؛ ما يمنح المسافرين مزيدا من الراحة أثناء الطيران، وما بعد الرحلة، ويقلل من الإحساس بإرهاق السفر.

وفي سياق آخر ناشدت مصر للطيران عملاءها التواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيكون التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات.

وأضافت مصر للطيران أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم تواجده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

قرعة الحج، مصر للطيران تعلن موعد بدء تفويج رحلات الحج



وأعلنت مصر للطيران أنها أصدرت تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أى راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.

