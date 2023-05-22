إرجاء إجلاء المواطنين المصريين من مطار دنقلة بالسودان غدا

أرجأت وزارة الخارجية إجلاء المواطنين المصريين بالسودان من مطار دنقلة، والتي كان من المقرر لها يوم غد ٢٣ مايو الجاري، بالنسبة للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده، وذلك إلحاقًا بالبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة بشأن إجراءات إجلاء المواطنين المصريين.

وبحسب بيان الخارجية تستمر عمليات الإجلاء من النقطتين التاليتين:



1- معبر قسطل (إجلاء بري).



2- معبر أرقين (إجلاء بري).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩

٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠

٠١٢٨٣١٧٦٩١٣

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