سبيل وكُتّاب سليمان بك الخربوطلي يتحديان الزمن وسط الأبنية ذات الطوب الأحمر (صور)

الأسبلة في القاهرة القديمة، يُعد سبيل وكتاب سليمان بك الخربوطلي من أسبلة القاهرة الجميلة التي حرص منشئها على عمل مبنى بسيط يتمتع بلمسة جمالية عميقة، يخدم به المجتمع طمعًا في مغفرة الخالق ورغبة منه في عمل صدقة جارية ليخلد عمله الصالح في الدنيا بعد مماته.

ويتميز سبيل وكتاب سليمان بك الخربوطلي بقيمته المعمارية الكبيرة والأسبلة عامة من علامات مدينة القاهرة التاريخية والتي تميزها عن المدن الإسلامية الأخرى.

ويقع السبيل في منطقة الباطنية جنوب الجامع الأزهر، وهى منطقة شعبية عريقة تستطيع بكل سهولة لمس أصالة الماضي وعبق التاريخ بها، والسبيل يقف منفردًا وسط العديد من الأبنية الحديثة نسبيا متحديًا عوامل الزمن والعقارات ذات الطوب الأحمر القبيح.

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سبيل سليمان بك الخربوطلي، فيتو

موقع وتاريخ إنشاء سبيل سليمان بك الخربوطلي

ويقع سبيل سليمان بك الخربوطلي بشارع حمام المصبغة تقاطع شارع الدردير وهو مستقل غير ملحق بأبنيه أخرى، كما أنه سبيل ناصية ذو شباكين للسبيل ويعلوه كتاب.

وقام ببناء السبيل سليمان الخربوطلي في فترة حكم محمد باشا الذي تولي ولاية مصر من قبل الدولة العثمانية في الفترة ما بين سنة ١٠٤٧هـ - ١٦٣٧م.

مكونات سبيل سليمان بك الخربوطلي

ويتكون سبيل سليمان بك الخربوطلي من حجرة للتسبيل مستطيلة المساحة يعلوها حجرة الكتاب وملحق بالسبيل والكتاب من الناحية الجنوبية الشرقية غرفة صغيرة.

سبيل سليمان بك الخربوطلي، فيتو

ويوجد شباكي السبيل أحدهما أكثر اتساعًا وأرتفاعًا ويفتح على شارع الدردير أما الآخر وهو الأصغر يفتح على شارع حمام المصبغة.

وتطل الواجهة الشمالية الغربية علي شارع حمام المصبغة وقد بنيت من الحجر الفص النحيت علي شكل مداميك متراصة في أقصى الطرف الشمالي منها مدخل السبيل والكتاب.

ام الواجهة الجنوبية الغربية فتطب على شارع الدردير ويزخرف الواجهة إطار من جفت لاعب ذو زندات سداسية علي شكل مستطيلات مزخرفة بزخارف زجزاجية وزخارف ورقة نباتية ثلاثية.

مظاهر تدهور سبيل سليمان بك الخربوطلي

تدهور حالة أحجار الأساسات والحوائط وزيادة نسبة الرطوبة والأملاح بالإضافة إلى ضعف الحالة الإنشائية الحشوة الداخلية في منطقة الأساسات وتحلل المونة الرابطة بين الأحجار وظهور الشروخ الرأسية إضافة إلى الترميمات الخاطئة.

وهذا بخلاف اندلار الأرضيات الأثرية بغرفتي التسبيل والكتاب والفقد الجزئي لها وتلف طبقات الدكة فوق الأسقف الخشبية وتلف بلاط السطح والذى أدى لتسرب مياه الأمطار التي سببت التلف لبعض الأعمال الخشبية.

بالإضافة لفقد الرفرف الخشبي على الواجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وفقد وتهدم جزئي لأحجار الدرج وتأكل وتلف بعض الأحجار المتبقية وضعف الحالة الإنشائية للدرج بصورة عامة.

أعمال ترميم وصيانة سبيل سليمان بك الخربوطلي

وتمت معالجة وترميم الأحجار المتآكلة بالأساسات من الخارج وحقن وتقوية الحشوة الداخلية لحوائط الأساسات باستخدام مونة جيرية متوافقة مع المونة القديمة، هذا بالإضافة إلى إزالة التعدي والإشغال القائم بالغرفة الملحقة بالسبيل وفك وإعادة بناء الحوائط غير الآمنة إنشائيًا بفراغات الأثر وإزالة طبقات البياض التالفة والمستحدثة للكشف عن حالة الحوائط خلفها، والتي تبعها ترميم ومعالجة للشروخ الموجودة بالحوائط.

من مشروع ترميم وصيانة سبيل سليمان بك الخربوطلي، فيتو

من مشروع ترميم وصيانة سبيل سليمان بك الخربوطلي، فيتو

كما تم معالجة واستكمال الأرضيات المفقودة بفراغات الأثر وتنفيذ طبقة عازلة للرطوبة أفقيًا مع حقن الحوائط بمواد ذات أساس سليكونى لعزلها وصد المياه الصاعدة تحت تأثير الخاصية الشعرية، كما تم استبدال العناصر الخشبية التي فقدت قدرتها الإنشائية وعمل أسقف التخفيف أعلى الأسقف الخشبية وكذلك تدعيم أعتاب الشبابيك والأبواب وإعادة إنشاء الرفرف الخشبي للكتاب، كما تم فك وإعادة بناء الدرج بنوعية من الأحجار مطابقة للنوعية القديمة وبنفس التصميم، وكذلك تم تنفيذ نظام متكامل للإنذار ضد الحريق.