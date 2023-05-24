مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية: تفعيل عيادات لكبار السن وذوي الهمم

أعلن الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عن تفعيل عيادات « لكبار السن، وذوي الهمم »، بالفترة المسائية للعيادات الأكثر ترددا بمجمع الإسماعيلية الطبي وتشمل عيادات القلب، العظام، الرماتيزم، الرمد.

أماكن تفعيل الخدمة

ويتم الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بجودة عالية.

تفعيل أهداف الرعاية الصحية

ويأتى ذلك فى ضوء تفعيل أهداف هيئة الرعاية الصحية لتقديم خدماتها الصحية لجميع فئات المجتمع، وتسهيلا علي الفئات الخاصة، والأكثر احتياجا للرعاية الطبية، مع توجيه كافة الإدارات المعنية باتخاذ اللازم نحو تخصيص العيادات وتوجيه ادارة النظم والمعلومات بتفعيل الميكنة لعيادات كبار السن « أكثر من 60 عاما » وذوي الهمم، لضمان حصولهم على رعاية طبية متكاملة ولضمان عدم التكدس ومنعًا للازدحام.

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تحسين تجربة المنتفع

وأكد الدكتور محمد سامي حامد مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية على السعي الدائم لتحسين تجربة المنتفع داخل منشآت فرع الهيئة بالإسماعيلية، وإزالة كافة التحديات للحصول على الخدمة الطبية بكل سهولة، وبأعلى معايير الجودة العالمية، وتلبية إحتياجات « فئة كبار السن، وذوي الهمم » على الوجه الأمثل علي رأس اهتماماتنا.

وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتأكيد على استمرارية تحسين الرعاية الصحية،وتطوير خططها الصحية لتلبية احتياجات كافة الفئات من المنتفعين، لضمان تقديم رعاية متكاملة لصحتهم وتعزيزها، خاصة فئة «كبار السن، وذوي الهمم، » باعتبارهم من الفئات الأوّلى بالرعاية.

وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بشكل ميسر، وتسهيل وتسريع الإجـراءات، والخدمات المقدمة، وبما يضمن الوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.



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