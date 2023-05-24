الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية: الأمن المائي المصري قلب التنمية المستدامة (فيديو)

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال الحفل، فيتو

أعرب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن امتنانة لحضور فعاليات حفل ختام حملة ترشيد استهلاك المياه التي أقامتها شركة مياه القناة، وقال إن مثل هذه الفعاليات تعمل على زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتربية النشء والأجيال القادمة على كيفية الاستغلال الأمثل للموارد المائية، فالماء هو سرُّ الحياة فهو يشغل المساحة الأكبر من الكرة الأرضية.  

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الأمن المائي الغذائي 

وأضاف كما يعد الأمن المائيُّ قلب التنمية المستدامة، وسبيلها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فالماء هو مصدر بقاء الإنسان ووجوده ويحافظ على سلامة النظام البيئي وإنتاج الغذاء والطاقة، علاوة على كونه أساس عملية التكيف مع تغير المناخ.  

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اهتمام الدولة بترشيد الاستهلاك 

واستكمل أن الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل؛ وذلك من خلال العمل بالتوازي في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، طبقًا لخطة مدروسة بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من المياه الجوفية والصرف، وذلك عن طريق إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية وإعادة الاستخدام بشكل آمن طبقًا لأعلى المعايير الدولية المُطَبَّقة.  

قطرة الماء تساوى حياة 

مؤكدًا أن البعض يغفل أن قطرة الماء تساوي حياة نظرًا لمحدودية مواردنا المائية وما يواجه أمننا المائي من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، وخاصة مع الزيادة السكانية المُطَّردة مما جَعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، خاصة مع  تراجع نصيب الفرد من المياه.  

مبادرة حياة كريمة 

مختتمًا، إنه من مُنطلق الإحساس بأهمية مياه الشرب النقية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توصيل وصلات مياه نقية للأُسر غير القادرة وذلك وِفق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شهد ظهر اليوم الأربعاء، ختام فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، والتي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وتحت رعاية محافظ الإسماعيلية، والتي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.  

وجاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، احمد بدران البعلي  واحمد دندش نواب الإسماعيلية بمجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.  

وفي بداية الفعاليات، تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه معرضًا للوسائل التعليمية للأطفال نفذته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة؛ للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.  

تلا ذلك، تفقد معرضًا يحوي مشروعات تخرج (لوحات) طلبة كلية التربية الفنية بجامعة قناة السويس، والتي تحكي وتعبر عن أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.  

ومعرضًا آخر، نفذته مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالتعاون مع عدد من مدارس المحافظة، يحتوي على عدد من الوسائل والابتكارات التي تساهم فى الحفاظ على المياه، وتوعية الطلاب بالمدارس بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.  

واستمرت الفعاليات بالمسرح الكبير لقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث استمع الحاضرين لآيات من القرآن الكريم، ثم كلمات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، الكنيسة الأرثوذوكسية بالإسماعيلية.  

بالإضافة لعرض محتوى إعلامي عن الأنشطة التوعوية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بمراكز المحافظة، وعرض محتوي إعلامي عن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وعرض تقديمي عن تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي؛ لمنع تلوثها واستخدامها في الزراعة، وتحويل مخلفاتها لطاقة حيوية وتقديم عروض فنية من تلاميذ مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، وعرض مسرحية عن ترشيد الاستهلاك باللغة الفرنسية، من المدرسة الرسمية الفرنسية بالإسماعيلية، وأنشودة عن ترشيد الاستهلاك من إحدى طالبات مدرسة النور للمكفوفين. 
 واُختتمت الفعاليات بتكريم عدد من مديري المديريات الخدمية بالإسماعيلية، لمساهمتهم في فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، ورئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، وممثلي مديرية الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، بجانب تكريم الطلبة المشاركين في الفعاليات.

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