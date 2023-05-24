انطلاق فعاليات الحوار المجتمعي يوم للناس من مجمع الإسماعيلية الطبي (فيديو)

تشهدت قاعة المؤتمرات في مجمع الإسماعيلية الطبي، اليوم الأربعاء الموافق ال24 من شهر مايو الجاري لعام 2023 انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي والذى يحمل عنوان "يوم للناس"، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

الهدف من الحوار المجتمعي

ومن جانبه اوضح الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إن جلسات الحوار المجتمعي " يوم للناس"، تقام تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتهدف إلى مناقشة إحتياجات المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، لإيجاد حلول فورية مع ممثلي جميع طوائف المجتمع من صناع القرار.

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جانب من فعاليات يوم للناس، فيتو

جانب من فعاليات يوم للناس، فيتو

دعوة أطراف الحوار

وكان مدير هيئة الرعاية بمحافظة الإسماعيلية، وجه الدعوة الرسمية لعدد من اطراف الحوار من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، بالمحافظة ورئيس جامعة قناة السويس، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سبيل فتح باب الحوار لمناقشة الآمال والمعوقات للحصول علي إرضاء المنتفعين بشكل أكبر.





جانب من فعاليات يوم للناس، فيتو

جانب من فعاليات يوم للناس، فيتو

ومن جانبها اكدت هيئة الرعاية الصحية في بيان لها أن مبادرة "يوم للناس " تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر خلال فعاليات المبادرة مناقشة كافة المقترحات والتحديات الخاصة بالمنتفعين وصولًا لمؤشرات صحية تحقق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بإعتبارهم الهدف الأسمى للمنظومة، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول خدمات المنظومة وجودتها.

جانب من فعاليات يوم للناس، فيتوجانب من فعاليات يوم للناس، فيتو

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى تؤكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المواطن المصري، وذلك وصولًا للهدف المنشود بتوفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة، ويضمن استمرارية الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.

جانب من فعاليات يوم للناس، فيتوجانب من فعاليات يوم للناس، فيتو

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تأتي مبادرة «يوم للناس» تماشيًا مع سياسات الهيئة للوقوف المباشر على آراء المنتفعين، حيث تُعد المبادرة أول مبادرة اجتماعية لفرع الهيئة بالإسماعيلية، وهي مبنية على التواصل المباشر مع متلقي الخدمة، بهدف فتح حوار مجتمعي لعرض المقترحات، والتعرف على التحديات التى تواجه المنتفعين بما يسهم في تقديم الحلول الفورية، مؤكدًا أن المبادرة تضمن اتخاذ كافة الإجراءات بشكل لحظي بما يُلبي تطلعات واحتياجات المنتفعين من الخدمات الطبية والعلاجية، ويضمن تحسين تجربتهم في الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة، وبما يتوافق مع أحدث نظم الصحة العالمية.









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