كأس مصر، نجوم المستقبل يحقق أولى المفاجآت ويطيح بالإسماعيلي من دور الـ32

كأس مصر، حقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

سيطر فريق الإسماعيلي على مجريات الأمور في بداية المباراة مستغلا عامل الأرض، ولكن لم ترتق المحاولات إلى مرحلة الخطورة.

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فيما لجأ فريق نجوم المستقبل إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، لتمر الدقائق دون خطورة على المرميين وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 57، كانت أخطر فرص الإسماعيلي من انفراد اللاعب عمر الساعي بعد تبادل للكرة بين لاعبي الدراويش، إلا أن حارس النجوم أبعد الكرة، قبل أن يتدخل الحكم المساعد ويشهر راية التسلل.

وفي الدقيقة 65، أحرز نجوم المستقبل الهدف الأول عن طريق محمد همام، الذي استغل كرة طولية من محمد جمال حارس النجوم فشل دفاع الإسماعيلي في التعامل معها لينفرد همام ويسددها أرضية في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

بعدها أجرى الجهاز الفني للإسماعيل تغييرات هجومية بنزول فراس شواط وياو أنور، بهدف استغلال خبراتهم الهجومية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وفي الدقيقة 82، ومن هجمة مرتدة لفريق نجوم المستقبل وصلت كرة عرضية إلى نور علاء الدين ليسدد كرة قوية في شباك الإسماعيلي، لينتهي اللقاء بفوز نجوم المستقبل بهدفين نظيفين.

تشكيل الإسماعيلي أمام نجوم المستقبل في كأس مصر

لعب حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي أمام نجوم المستقبل بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد محسن – محمد نصر – عماد حمدي – حمدي النقاز

خط الوسط: كريم الديب - محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش

خط الهجوم: محمد عبد السميع – أبو بكر حمزة.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمد كوكو - إياد العسقلاني - عصام صبحي - كريم عرفات - صالح جمعة - عمر الساعي - مروان حمدي - ياو أنور - فراس شواط.

تشكيل نجوم المستقبل ضد الإسماعيلي في كأس مصر

فيما لعب أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق نجوم المستقبل، بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد جمال

خط الدفاع: أحمد نبيه، كمال صبحي، حازم محمود، مصطفى السيد.

خط الوسط: زياد محمد، محمد سيد، أحمد علي، إسلام عبد العزيز.

خط الهجوم: محمد همام، نادر عبد العاطي.

وجلس على مقاعد البدلاء نجوم المستقبل لاعبيه محمد علي حارسا وأحمد غريب ومصطفى حفني وحمدي مسلم وعبد الله خالد وأحمد سعيد ونور علاء وأحمد أشرف وجوليان زيامكا.

أقيمت مباراة الإسماعيلي ونجوم المستقبل دون حضور الجمهور، وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر دون حضور الجماهير.

حكام مباراة الإسماعيلي والنجوم

أدار مباراة الإسماعيلي ونجوم المستقبل في كأس مصر طاقم تحكيم مكون من:





غيابات الإسماعيلي أمام النجوم

غاب عن الإسماعيلي في مباراة اليوم أمام نجوم المستقبل ببطولة كأس مصر كلا من محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمود االشبراوى وعبد الرحمن مجدى للإصابة، بالإضافة إلى محمد هاشم للإيقاف، فيما استبعد كلا من سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد الشامى وأحمد مدبولي ومحمد دسوقى.