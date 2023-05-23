محمد طه حكما للقاء الإسماعيلي والنجوم في كأس مصر

كاس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراة غدا الأربعاء بين فريقي الإسماعيلي أمام النجوم، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022 - 2023 على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي ضد النجوم

حكام مباراة الإسماعيلي ضد النجوم، فيتو

الإسماعيلي يتخطى الحدود في الدوري الممتاز

فاز فريق الإسماعيلي على نظيره حرس الحدود بنتيجة 1 / 0 في اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة الاسماعيلي وحرس الحدود

تلقى مصطفى جمال لاعب حرس الحدود البطاقة الحمراء بعد مرور 5 دقائق فقط بعد تدخله على فراس شواط الذي كان منفردا بمرمى محمد فوزي حارس الحرس.

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وبعد الطرد سيطر الإسماعيلي على الكرة واعتمد فريق حرس الحدود على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

وسجل هدف الاسماعيلي الوحيد اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 54.

ترتيب الإسماعيلي وحرس الحدود

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

وبدأ حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، بتشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، وجاء كالتالي:

أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى وأمامه باهر المحمدي ومحمد هاشم وكريم عرفات ومحمد دسوقي ومحمد حسن وسيرجي أكا وأحمد مدبولي وياو أنور ومحمد الشامي وفراس شواط.

تشكيل حرس الحدود أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل حرس حدود كالتالي:-

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع: محمد رضا...محمود بن والي ... خالد سامي... أحمد قناوي شديد

خط الوسط: مصطفى جمال... أحمد فيلكس... حامد الجابري.. اسلام جمال

خط الهجوم: مصطفي زيكو... فلانتين اودو

ويجلس على مقاعد البدلاء أحمد السعدني ومحمد أحمد عبد الله وأحمد أيمن وغريب ياسر وأحمد قاسم ووجيه عبد الحكيم ورمزي خالد وأحمد داوودا وكينجسلي.

ودخل الإسماعيلي وحرس الحدود مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعدما تلقى الدراويش الخسارة أمام البنك الأهلي 2-0، وحرس الحدود أمام المقاولون بالنتيجة ذاتها.

محمد مكي يقود حرس الحدود أمام الإسماعيلي

وكانت مباراة الليلة هي الأولى لمحمد مكي في منصب المدير الفني لفريق حرس الحدود بعد تكليفه رسميا بقيادة الفريق عقب اعتذار أحمد أيوب بعد الخسارة أمام المقاولون العرب 2-0 بالجولة الـ 28.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، اختار 22 لاعبًا فى قائمة الدراويش لمواجهة حرس الحدود، ضمن الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.



قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات

الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدي، محمد حسن

محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عمر الساعي، محمود الشبراوي، أبو بكر حمزة، ياو أنور، أحمد مدبولي، كريم الديب

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي.