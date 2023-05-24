الإسماعيلي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم

كأس مصر، يلتقي اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل مع النجوم بقيادة أحمد عيد عبدالملك ضمن دور ال16 لبطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والنجوم في كأس مصر فى تمام السادسة مساءا، باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات كاس مصر.

ويخشي الإسماعيلي مفاجآت كأس مصر فى مباراته اليوم أمام النجوم، فيما يسعى الأخير لتحقيق مفاجأة أمام الدراويش بملعب الإسماعيلية.

حكام مباراة الإسماعيلي والنجوم





قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم



وتضم قائمة الإسماعيلى لمباراة النجوم أحمد عادل عبد المنعم ومحمود كوكو وعبد الله جمال وإياد العسقلانى ومحمد نصر وعصام صبحى وكريم عرفات وحمدى النقاز وأحمد محسن وعماد حمدى ومحمد مخلوف وعمر الوحش ومحمد بيومى وصالح جمعة وعمر الساعى وكريم الديب ومروان حمدى ومحمد عبد السميع وياو أنور وفراس شواط وأبو بكر حمزة.

-إعلانات-

غيابات الإسماعيلي أمام النجوم

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمود االشبراوى وعبد الرحمن مجدى للإصابة، بالإضافة إلى محمد هاشم للإيقاف، فيما استبعد كلا من سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد الشامى وأحمد مدبولى ومحمد دسوقى.

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مساء الأحد، موعد ما تبقى من مباريات دور الـ32، ومواعيد مباريات دور الـ16 ومواعيد بعض مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.



موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس



وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة يوم 25 يونيو المقبل موعدا لمباراة الأهلي ضد منتخب السويس، المؤجلة بينهما من دور الـ32 في مسابقة كأس مصر.

وتأجلت مباراة الأهلي ضد منتخب السويس في دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، بسبب انشغال النادي الأهلي بمباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباريات كأس مصر موسم 2023-2024

بيراميدز يفوز على راية بكأس مصر



وفاز نادي بيراميدز على فريق نادي راية بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين باستاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر ليتأهل لدور الـ16.

وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة 15، ثم حاول بعدها بيراميدز تعزيز تقدمه، ولكن نجح دفاع فريق راية في الحفاظ على فارق الهدف الواحد.

وقبل نهاية المباراة سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 85.