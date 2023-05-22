الثلاثاء 23 مايو 2023
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يجتمع بالمراكز التكنولوجية،فيتو

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية؛ للنهوض بالمراكز التكنولوجية.

وأكد نائب المحافظ أهمية متابعة المراكز التكنولوجية؛ لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيدا  بالخدمات الجديدة التي تم تفعيلها ومنها  سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بمراكز "سوهاج، وطهطا وحي غرب"، لافتا إلى ضرورة متابعة الطلبات المقدمة، والعمل على سرعة الانتهاء منها خلال الفترة القانونية المحددة.

 

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كما أكد " القاضي" على توفير شباك خاص لذوى الهمم بجميع المراكز التكنولوجية، لتقديم خدمة متميزة لهم والانتهاء من كافة طلباتهم في أسرع وقت ممكن، موجها بضرورة توثيق كل ما يتم من أعمال على الصفحة الرسمية، مع الإعلان الجيد عن الخدمات المقدمة عن طريق المراكز التكنولوجية، والمستندات والرسوم المطلوبة لكل خدمة.

 

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