الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تغيير اسم المجموعة المالية هيرميس القابضة وزيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى 30 مليار جنيه

هيرميس، فيتو
هيرميس، فيتو

أعلنت المجموعة المالية هيرميس ، أن  الجمعية العامة غير العادية للمجموعة، أكبر بنك استثمار في مصر، اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، عن  زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.

 

تغيير اسم المجموعة المالية هيرميس القابضة

 

وأشارت الشركة الى أن الجمعية  العمومية  وافقت على تغيير اسم الشركة من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى مجموعة أي اف جي القابضة، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

 

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 

 

وأشارت  الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.83 مليار جنيه إلى 7.29 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.45 مليار جنيه توزع على 291.92 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

-إعلانات-

 

وتأتى الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل أربعة أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31 ديسمبر 2022.

 

ووافقت العمومية  ايضا على تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال.

تجدر الاشارة  إلى أن المجموعة المالية هيرمس القابضة، حققت صافي ربح  بلغ 936.95 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 445.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

 

نصيب الشركة الأم من الأرباح

 

وارتفع نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال الثلاثة أشهر إلى 884.56 مليون جنيه، مقابل 343.71 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

وقفز نصيب الحقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة إلى 52.38 مليون جنيه مقابل 101.33 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.44 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.93 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

هيرميس تحصد جائزتين لأفضل وسيط بالأوراق المالية في مصر ودبي

"هيرميس" ثاني أكبر شركة بالشرق الأوسط في سوق الاكتتابات بالربع الأول من 2023

 

وعلى مستوى القوائم المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي نحو 534.34 مليون جنيه، مقابل 2.71 مليار جنيه أرباحًا في الربع الأول من 2022.

 

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي(NBFI)،ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي15% لتسجل689 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023،مدفوعةً بنمو إيرادات شركة «ڤاليو» بمعدل سنوي78% إلى254 مليون خلال الربع الأول من عام 2023،وذلك بفضل تحقيق ربح نتيجة عملية التوريق فضلًا عن نمو مبيعات تلك الفترة على خلفية نجاح الشركة في تنمية شبكة عملائها من التجار. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

الجمعية العامة غير العادية المجموعة المالية هيرميس المجموعة المالية هيرميس القابضة المجموعة المالية رأس المال المصدر والمدفوع رأس المال المصدر

مواد متعلقة

"هيرميس" ثاني أكبر شركة بالشرق الأوسط في سوق الاكتتابات بالربع الأول من 2023

أسامة‭ ‬داود‭ ‬يكشف‭:‬ إهدار‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬تبرعات‭ ‬فى‭ ‬مناقصة‭ ‬تطوير‭ ‬مستشفى‭ ‬57357

تجارة‭ ‬لبن‭ ‬الأطفال، جريمة‭ ‬الأمهات‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يوم، وصفحات “فيس بوك” تتولى البيع

مدبولي: الجزء الأكبر من عائد الاستثمارات الأجنبية يتم إعادة استثماره داخل مصر

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقته بتحقيق الأمنيات

مدبولي: طرح 20 شركة في البورصة بالمرحلة الأولى

كشف حساب الرئيس السيسي الخارجي في يناير

الحوض‭ ‬المرصود‭ . ‬قبلة‭ ‬المصريين‭ ‬للعلاج‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬المستعصية‭ ‬مجانا

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية