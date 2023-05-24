تغيير اسم المجموعة المالية هيرميس القابضة وزيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى 30 مليار جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس ، أن الجمعية العامة غير العادية للمجموعة، أكبر بنك استثمار في مصر، اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، عن زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.

تغيير اسم المجموعة المالية هيرميس القابضة

وأشارت الشركة الى أن الجمعية العمومية وافقت على تغيير اسم الشركة من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى مجموعة أي اف جي القابضة، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

وأشارت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.83 مليار جنيه إلى 7.29 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.45 مليار جنيه توزع على 291.92 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

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وتأتى الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل أربعة أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31 ديسمبر 2022.

ووافقت العمومية ايضا على تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال.

تجدر الاشارة إلى أن المجموعة المالية هيرمس القابضة، حققت صافي ربح بلغ 936.95 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 445.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

نصيب الشركة الأم من الأرباح

وارتفع نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال الثلاثة أشهر إلى 884.56 مليون جنيه، مقابل 343.71 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

وقفز نصيب الحقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة إلى 52.38 مليون جنيه مقابل 101.33 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.44 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.93 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى القوائم المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي نحو 534.34 مليون جنيه، مقابل 2.71 مليار جنيه أرباحًا في الربع الأول من 2022.

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي(NBFI)،ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي15% لتسجل689 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023،مدفوعةً بنمو إيرادات شركة «ڤاليو» بمعدل سنوي78% إلى254 مليون خلال الربع الأول من عام 2023،وذلك بفضل تحقيق ربح نتيجة عملية التوريق فضلًا عن نمو مبيعات تلك الفترة على خلفية نجاح الشركة في تنمية شبكة عملائها من التجار.