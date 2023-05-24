استقالة مجلس أمناء بيت الشعر تثير الجدل.. وأحمد عبد المعطي حجازي يرد

بيت الشعر العربي، سادت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد منشور الشاعر السماح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي أعلن فيه استقالة مجلس أمناء بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، وتقديمهم استقالة جماعية إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

استقالة مجلس أمناء بيت الشعر

وكتب الشاعر السماح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "تحت عنوان استقالة تقدم مجلس أمناء بيت الشعر.. مركز إبداع الست وسيلة صباح اليوم باستقالة إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة".

رد أحمد عبد المعطي حجازي رئيس بيت الشعر

فيما أكد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي رئيس بيت الشعر في تصريح خاص لـ "فيتو" إنه لم يتقدم باستقالته من مجلس أمناء بيت الشعر ولا يعلم سبب منشور الاستقالة قائلا: "أنا رئيس بيت الشعر ولا أتدخل فى الأمور التى ليس لها علاقة بالشعر فكل ذلك أمور إدارية".

بيت الشعر العربي

وتحول بيت الست وسيلة إلى بيت الشعر بقرار من الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة، الذى قام بتخصيص هذا المنزل ليكون مقرًا "لبيت الشعر العربى"، ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

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فعاليات بيت الشعر العربي

ويقدم بيت الشعر فعاليات ثقافية وأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربي والأدب عمومًا.

ويقع بيت الشعر بمنطقة الأزهر ملاصقًا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلًا بواجهته الشمالية الشرقية (الرئيسية) علي حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حاليًا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصى اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي إلى دركاه نصل منها إلى فناء سماوي، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل في العصر العثماني.