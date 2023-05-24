الأربعاء 24 مايو 2023
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خارج الحدود

الكرملين: روسيا ستحقق كل أهدافها في أوكرانيا

الكرملين: روسيا ستحقق
الكرملين: روسيا ستحقق كل أهدافها في أوكرانيا،فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الأربعاء إن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة أو من خلال وسائل أخرى.

 المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

وقال بيسكوف لتاس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع، إن روسيا “تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة”.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد أرسلت 220 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بموجب برنامج مهم بدأ قبل شهرين لتكثيف إمدادات الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أيضا 1300 صاروخ بموجب البرنامج وأنها تتجه لتسجيل هدف إمداد أوكرانيا بمليون قطعة من الذخيرة خلال عام، حتى بالرغم من إحجام بعض دول التكتل عن تبني جدوى ذلك الهدف.

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