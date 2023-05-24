هل تنضم اليابان إلى حلق الناتو؟ كيشيدا يجيب

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكنه أقر بخطط الحلف لفتح مكتب اتصال في اليابان.

اليابان لا تخطط لأن تكون عضوًا

وأكد كيشيدا في تصريحات خلال جلسة برلمانية الأربعاء، أن اليابان لا تخطط لأن تكون عضوًا رسميًا أو شبه رسمي في الحلف.

وجاءت تصريحات كيشيدا بعدما قال السفير الياباني في الولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الجاري، إن الحلف يخطط لفتح مكتب اتصال في طوكيو، لتسهيل التشاور بشأن الإقليم.

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وقال كيشيدا: "لست على علم بأن قرارًا اتخذ بهذا الشأن (فتح مكتب الناتو)"، مضيفًا أن "لا شيء مؤكدًا بعد".

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