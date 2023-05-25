مقاطعة بيلجورود.. منحنى جديد في الصراع على الحدود الروسية الأوكرانية لإعداد أرض المعركة قبل الهجوم وواشنطن تخلي مسؤوليتها

بيلجورود، أخلت الولايات المتحدة مسئوليتها عن الهجوم الذي قام به ما يسمى "فيلق تحرير روسيا"، وتنصلت من التوغل داخل روسيا من جانب مسلحين تقول موسكو إنهم عبروا من أوكرانيا.

وقالت موسكو إن الهجوم انتهى بهزيمة "المتمردين المسلحين" الذين دخلوا أراضيها.

أكبر الغارات عبر الحدود

وتعرضت أجزاء من منطقة بيلجورود الحدودية لهجوم يوم الاثنين الماضي، في واحدة من أكبر الغارات عبر الحدود منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.

ونشرت روسيا في وقت لاحق صورا لمركبات عسكرية غربية الصنع مهجورة أو متضررة، ومنها عربات هامفي أمريكية الصنع.

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وأظهرت إحدى صورها مركبة محطمة كتب على جانبها عبارة "من أجل باخموت" باللغة الروسية. يبدو أن هذا يشير إلى المدينة الأوكرانية التي تقول روسيا إنها استولت عليها مؤخرا، وهو ادعاء نفته كييف.

وأصرت الولايات المتحدة على أنها لم "تشجع أو تدعم الضربات داخل روسيا".

واعترف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بوجود تقارير "تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى"، تتحدث عن استخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، لكنه قال إن بلاده "تشك في هذا الوقت في صحة هذه التقارير".

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: "الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيفية إدارة هذه الحرب".

وقال محللون عسكريون إن توغلا أوكرانيا استمر يومين داخل مناطق حدودية في غرب روسيا، قد يجبر الكرملين على نقل قوات من خطوط الجبهة، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد كبير وتوجيه ضربة معنوية لموسكو.

توغل علي الحدود الروسية الأوكرانية

أوكرانيا أوضحت أنها تخطط لشن هجوم مضاد كبير لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، لكن الأخيرة بنت تحصينات مترامية الأطراف في شرق وجنوب أوكرانيا تأهبا لذلك، وعلي الرغم من ذلك حدث التوغل بعيدا عن مركز القتال في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، على بعد حوالي 160 كيلومترا من الجبهة في منطقة خاركيف شمالي البلاد.

وبحسب شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، رغم نفي كييف مشاركتها في الهجوم، فقد قال خبراء إن أكبر هجوم عبر الحدود من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل 15 شهرا، كان منسقا بشكل شبه مؤكد مع القوات المسلحة الأوكرانية، التي تستعد لمحاولة استعادة الأراضي.

مهاجمة بيلجورود

من جانبه، أعلن الجيش الروسي، امس الثلاثاء، أنه تصدى للمسلحين الذين هاجموا منطقة بيلجورود الغربية بمركبات مدرعة في اليوم السابق، مضيفا أن قواته قتلت أكثر من 70 قوميا أوكرانيا ودفعوا من تبقى منهم إلى الانسحاب إلى أوكرانيا.



لكن كييف ردت بالقول إن الهجوم نفذه مواطنون روس، ووصفته بأنه صراع روسي داخلي، ومن جانبه أعاد مساعد الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، التأكيد على موقف بلاده ونفى علاقة كييف بالعملية.

أمريكا تنفي تشجيع أوكرانيا علي الهجوم

وبدورها، قالت الولايات المتحدة إنها لا تساعد أو تشجع أوكرانيا على شن هجمات على الأراضي الروسية، لكن الأمر متروك لكييف لتقرير كيفية تنفيذ العمليات العسكرية.



المسؤولين عن التوغل

أعلنت جماعتان تنشطان في أوكرانيا، هما "سلاح المتطوعين الروسي" و"فيلق حرية روسيا"، مسؤوليتهما عن التوغل.

وتشكلت المجموعتان خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجذبتا مقاتلين متطوعين من الروس الراغبين في القتال ضد بلدهم إلى جانب كييف، والإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين.

سقوط نظام بوتين

وقال مارك جالوتي، رئيس شركة "ماياك إنتلجنس" الاستشارية ومقرها لندن ومؤلف العديد من الكتب عن الجيش الروسي، إن الجماعتين "تتألفان من الروس المناهضين للكرملين، وتضمنان أطياف مختلفة تتراوح من الليبراليين ودعاة الفوضى إلى النازيين الجدد".

ويأمل هؤلاء بأن يساهموا بقدر ما في سقوط نظام بوتين، لكن في الوقت نفسه، علينا أن ندرك أن هذه ليست قوات مستقلة، إنها خاضعة لسيطرة المخابرات العسكرية الأوكرانية"، وفق جالوتي.



فيلق حرية روسيا

وبدوره قال المتحدث باسم الجناح السياسي لـ"فيلق حرية روسيا"، ألكسي بارانوفسكي:" لا أستطيع الكشف عن عدد القوات المشاركة في عملية التوغل.. لكن الجماعة تتألف من 4 كتائب"، مضيفًا لم تقع خسائر فادحة ونرفض التقارير الروسية عن تكبد خسائر كبيرة، فهي معلومات مضللة.

وتابع أن الوحدة المشاركة في التوغل كانت جزءا من الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا، المؤلف من متطوعين أجانب، وبالتالي فهي جزء من قواتنا المسلحة، لكن التوغل لم يحدث بالتنسيق مع السلطات الأوكرانية، مشيرا الي أن هذه هي الخطوات الأولى نحو الهدف الرئيسي، وهو الإطاحة بنظام بوتين بالقوة المسلحة. ليس هناك بدائل أخرى".

تشتيت اتجاهات مختلفة لفتح ثغرات

أما المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، نيل ملفين، قال:"يحاول الأوكرانيون تشتيت الروس في اتجاهات مختلفة لفتح ثغرات، وأن الروس مجبرون على إرسال تعزيزات وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع "سيتعين عليهم التعامل مع هذا ونشر قوات هناك، ومن ثم نشر الكثير من القوات على طول المنطقة الحدودية، حتى وإن لم يكن هذا هو السبيل الذي سيأتي منه الأوكرانيون".

وأضاف أن التوغل بدا وكأنه عملية أوكرانية لإعداد أرض المعركة قبل الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف. هذه حقا فرصة لتحقيق هدفين، الأول هو إرباك الجانب الروسي وإثارة قلقه من احتمال حدوث انتفاضات بين مواطنيه، والثاني هو إجبار الروس على تشتيت قواتهم".



وأدلى مسؤولون في أوكرانيا بتعليقات تهكمية تحاكي تلك التي صدرت عن الكرملين حول ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، عندما أنكر في البداية ضلوع القوات الروسية، بينما حمل مساعد الرئيس الأوكراني حمّل جماعات سرية تضم مواطنين روس مسؤولية التوغل في بيلجورود، وقال: "كما تعلمون، تُباع الدبابات في أي متجر عسكري روسي"، وبدا التعليق محاكيا لرد بوتين في 2014 على سؤال حول وجود رجال يرتدون الزي العسكري الروسي دون شارة في شبه جزيرة القرم، ليرد آنذاك قائلا: "يمكنكم الذهاب إلى متجر وشراء أي نوع من الزي العسكري".

جمهورية بيلجورود الشعبية

أوكرانيون أشاروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما أسموه بـ"جمهورية بيلغورود الشعبية" -في محاكاة أيضا إلى الأحداث التي وقعت في شرق أوكرانيا عام 2014 عندما أعلنت قوات معارضة أوكرانية مدعومة من روسيا منطقتي دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا "جمهوريتين شعبيتين".



تداول أوكرانيون أيضا مقطع فيديو للرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو يقول كلمته الشهيرة أنا هنا من كييف، في بداية تعرض بلاده للهجوم الروسي في فبراير 2022. لكن بدلا من المكتب الرئاسي في كييف، ظهرت في الخلفية علامة للترحيب في مدينة بيلجورود.