الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

كأس مصر، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل في الشوط الأول

فريق الإسماعيلي،
فريق الإسماعيلي، فيتو

كأس مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ونجوم المستقبل، بتعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. 

سيطر فريق الإسماعيلي على مجريات الأمور مستغلا عامل الأرض، ولكن لم ترتق المحاولات إلى مرحلة الخطورة.

فيما لجأ فريق نجوم المستقبل إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، لتمر الدقائق دون خطورة على المرميين وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام نجوم المستقبل في كأس مصر

أعلن حمزة الجمل تشكيل الإسماعيلي لمواجهة نجوم المستقبل في كأس مصر والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد محسن – محمد نصر – عماد حمدي – حمدي النقاز

خط الوسط: كريم الديب - محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش

خط الهجوم: محمد عبد السميع – أبو بكر حمزة.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمد كوكو - إياد العسقلاني - عصام صبحي - كريم عرفات - صالح جمعة - عمر الساعي - مروان حمدي - ياو أنور - فراس شواط.

 

تشكيل نجوم المستقبل ضد الإسماعيلي في كأس مصر 

كما أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق نجوم المستقبل، تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي والذي ضن كلا من:

حراسة المرمى: محمد جمال

خط الدفاع: أحمد نبيه، كمال صبحي، حازم محمود، مصطفى السيد.

خط الوسط: زياد محمد، محمد سيد، أحمد علي، إسلام عبد العزيز.

خط الهجوم: محمد همام، نادر عبد العاطي.

ويجلس على مقاعد البدلاء نجوم المستقبل لاعبيه محمد علي حارسا وأحمد غريب ومصطفى حفني وحمدي مسلم وعبد الله خالد وأحمد سعيد ونور علاء وأحمد أشرف وجوليان زيامكا.

 

وتقام مباراة  الإسماعيلي ونجوم المستقبل دون حضور الجمهور، وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر دون حضور الجماهير، وفقا لما تم إخطار الأندية به.

ويسعى فريق النجوم لتحقيق مفاجأة أمام الإسماعيلى فى مباراة اليوم على أمل تخطى الدراويش والوصول لدور الـ16 ببطولة كأس مصر، برغم الحاجة الماسة لفريق الإسماعيلى للفوز من أجل اسنمرار النتائج الطيبة.

 

ويدخل الإسماعيلى لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي حرس الحدود 1-0 في الدوري الممتاز، ونفس الأمر لفريق النجوم متصدر دورة ترقي المحترفين المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

 

حكام مباراة الإسماعيلي والنجوم 

 


 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم 

وتضم قائمة الإسماعيلى لمباراة النجوم أحمد عادل عبد المنعم ومحمود كوكو وعبد الله جمال وإياد العسقلاني ومحمد نصر وعصام صبحي وكريم عرفات وحمدي النقاز وأحمد محسن وعماد حمدي ومحمد مخلوف وعمر الوحش ومحمد بيومى وصالح جمعة وعمر الساعي وكريم الديب ومروان حمدى ومحمد عبد السميع وياو أنور وفراس شواط وأبو بكر حمزة. 

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غيابات الإسماعيلي أمام النجوم 

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمود االشبراوى وعبد الرحمن مجدى للإصابة، بالإضافة إلى محمد هاشم للإيقاف، فيما استبعد كلا من سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد الشامى وأحمد مدبولي ومحمد دسوقى.

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مساء الأحد، موعد ما تبقى من مباريات دور الـ32، ومواعيد مباريات دور الـ16 ومواعيد بعض مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

كأس مصر، موعد مباراة الإسماعيلي والنجوم والقناة الناقلة

الإسماعيلي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم

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