الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يفتتح المركز الإشاري لنشر ثقافة لغة الإشارة

وكيل تعليم الأقصر
وكيل تعليم الأقصر يفتتح المركز الإشاري،فيتو

افتتح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، "المركز الإشاري" بمقره الرئيس بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزناقطة،وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يهدف المركز الإشاري إلى نشر ثقافة لغة الإشارة بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من فهم أصحاب إعاقة الصمم وضعف السمع، ويستهدف المركز عدة فئات من المجتمع، منها أولياء أمور الطلاب أصحاب الإعاقة، وكذلك العاملين بالمؤسسات التعليمية.

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  وكذلك يستهدف المركز نشر ثقافة لغة الإشارة داخل الهيكل الإداري للدولة، والأماكن التي يتردد عليها المصاب بالصمم مثل البنوك، البريد، المطارات، محطات السكة الحديد، مقرات الرعاية  الصحية، والتأمين والمعاشات.

حضر الافتتاح صفوت جارح وكيل المديرية،و إيمان العال مدير عام التعليم العام، سيد النوبي مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتور إميل نظير مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومحمد سيد مدير إدارة الأقصر التعليمية، ولفيف من صفوف التعليم.


ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الدكتور خالد صبري، أن المركز الإشاري سيلعب دورًا رئيسًا في المجتمع الأقصري تيسيرًا لأبنائنا من طلاب الصم، وأضاف أنها مجرد بداية لكن سنتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة أفضل لأبنائنا من خريجي مدارس التربية الخاصة.

وتم عرض مادة فيلمية قصيرة توضح دور المركز وأهدافه كانت قد أعدتها مسبقًا إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية،تتعلق بتوفير حياة مناسبة لاستغلال قدراتهم الخاصة ودمجهم في الحياة،والعمل على حل لجميع مشكلاتهم، وتوعية المجتمع لكيفية التعامل مع الصم والبكم. 

 

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الصم والبكم محافظة الأقصر الأقصر فيتو التربية والتعليم

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