الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

محمد ممدوح يكشف سبب خسارة وزنه في الفترة الماضية (فيديو)

محمد ممدوح، فيتو
محمد ممدوح، فيتو

كشف الفنان محمد ممدوح كواليس إنقاص وزنه خلال الفترة الماضية وعلاقة مشكلة مخارج الحروف التي عرضته لانتقادات كبيرة بذلك. 

وقال محمد ممدوح خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: "لما حسيت إن فيه مشكلة  في مخارج الحروف، بدأت في معالجة الموضوع، واللي ساعدتني على ده دكتورتي الخاصة".

وأكد محمد ممدوح أنه يحاول خسارة الوزن من أجل الحفاظ على صحته في المقام الأول، متابعا: "موضوع الوزن أنا عملته صحيًا، ولكن أنا بروح للمخرج أقوله أنت شايف الشخصية أقدمها كده يقول لي تمام".

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محمد ممدوح 

وكان الفنان محمد ممدوح كشف في وقت سابق عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن انتهاء تصوير فيلم وش في وش. 

 ونشر محمد ممدوح صورة لفريق العمل وعلق عليها قائلا: "فركش #وش_في_وش.. مبسوط اني اشتغلت معاكم كلكم ربنا يوفقنا جميعا وعلى خير إن شاء الله.. قريبا في دور العرض".

 

فيلم وش في وش 

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

انتهاء تصوير فيلم "وش في وش" وطرحه قريبا بالسينمات

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