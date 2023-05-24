الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

زيزو وركلات الجزاء مع الزمالك، أضاع أكثر مما سجل بالموسم الجاري

زيزو
زيزو

الزمالك، لا يمر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بأفضل أوقاته مع القلعة البيضاء، فبعد ما كان واحدا من أفضل منفذي ركلات الجزاء في الدوري المصري، إلا أن اللاعب أصبح يهدر العديد من الركلات في الموسم الجاري.

أحمد سيد زيزو 

ونفذ زيزو 7 ركلات جزاء في الموسم الحالي بالدوري المصري، واستطاع صاحب الـ27 عاما تسجيل 3 وأضاع 4 أخرى.

 وسجل زيزو الثلاث ركلات جزاء أمام إنبي، الإسماعيلي وغزل المحلة، بينما أضاع زيزو ضد كل من طلائع الجيش، حرس الحدود، سموحة والداخلية. 

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 


ترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري

  1. أحمد سيد زيزو 9 أهداف
  2. سيف الدين الجزيري 5 أهداف
  3. يوسف أسامة نبيه 4 أهداف
  4. هدفين لكل من: إبراهيما نداي، ناصر منسي، مصطفى شلبي، حسام عبد المجيد، شيكابالا، عمرو السيسي، إمام عاشور وأحمد فتوح.
  5. وهدف وحيد لكل من:، سامسون أكينيولا، محمود الونش ومحمد عبد الغني، أحمد بلحاج.


موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

 

مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري 

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 


تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية. 

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية:" أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

 

هجوم جماهير الزمالك على روقا 

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية. 

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه". 


أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي 

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي. 

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط. 

وقال أوسوريو إنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء. 

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل 

 

د

 

الزمالك، فيتو

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

خاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

حيث تعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري. 

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