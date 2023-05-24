الخميس 25 مايو 2023
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عقارات

ملتقى استراتيجيات الاستثمار يناقش فرص الاستثمار بمصر والسعودية

ملتقى الاستثمار،
ملتقى الاستثمار، فيتو

انطقلت فعاليات ملتقى استراتيجيات الاستثمار الناجح في المملكة العربية السعودية ومصر والمملكة المتحدة"،  بمدينة الرياض بمشاركة عدد من الشركات مجال التطوير العقاري والخدمات المصرفية، بما في ذلك تطوير مصر وباراجون وشركة بيركليز الإنجليزية، ونخبة من خبراء العقارات في السوق المصري والسعودي.


ويهدف الملتقى إلى ربط ثلاث أسواق هامة في مجال العقارات، وهي مصر والسعودية والمملكة المتحدة، بهدف نشر الوعي والتعرف على متطلبات كل سوق وتقريب وجهات النظر ومناقشة استراتيجيات الاستثمار الناجحة وذلك في إطار استراتيجية تيسير أساسيات الاستثمار العقاري محليًا ودوليًا. يهدف الملتقى أيضًا إلى المساهمة في شرح آليات السوق العقاري في ظل المتغيرات الدولية والبيئة الاستثمارية سريعة النمو، كما يعد فرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات المتعلقة بسوق العقارات في تلك الدول، والتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في هذا المجال. 

وتعليقًا على ذلك، قال باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العالمية": "السوق المصري أحد أكبر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط، ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة. ونجحنا في عقد شراكات وتحالفات في القطاع العقاري، ونسعى لتعزيز تواجدنا في هذا السوق وخلق فرص لشركائنا للانطلاق نحو العالمية، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين في الداخل والخارج، وتساهم في تطوير ونشر الوعي حول السوق العقاري والقطاع بشكل عام".

وأضاف "الصيرفي": " تعتبر العقارات أحد القطاعات الحيوية في البلاد. إذ إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر نموًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مما يفتح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا السوق".

ويأتي هذا الملتقى كجزء من الجهود المستمرة  لتعزيز الوعي والتفاعل مع الأسواق العقارية المختلفة وتبادل المعرفة والخبرات بين المستثمرين والخبراء في هذا المجال، كما يعكس اهتمام الشركة بالأسواق العقارية الرائدة التي تشهد نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مثل السوق المصري والسعودي والبريطاني، كما يعد جزء من رؤيتها لتسهيل الاستثمار العقاري وتوفير فرص للمستثمرين في الأسواق المختلفة، إذ تسعى الشركة لتعزيز دورها في توحيد الأسواق العقارية المختلفة وتطوير استراتيجيات الاستثمار الناجحة فيها، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والأفكار بين المستثمرين والخبراء في هذا المجال.

وشهد الملتقى مشاركة نخبة من كبار قيادات القطاع العقاري وخبراء التطوير العقاري في مصر والسعودية والمملكة المتحدة، ابرزهم: ياسين جبارة  مدير تطوير الاعمال في مجموعة بيركليز ببريطانيا، متعب حمد ال سعد الرئيس التنفيذي لشركة ادير القابضة، بدير رزق الرئيس التفيذي لباراجون للتطوير العقاري، احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، اندرو رايت مدير العقارات في ادير العالمية في بريطانيا، ابراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية، المهندس عصام كلثوم الرئيس التنفيذي لشركة اسمو للتطوير العقاري إلى جانب مجموعة من الخبراء الماليين والمصرفيين، والمستثمرين المهتمين بالقطاع في الأسواق المستهدفة.

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يشار إلى أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين المستثمرين والخبراء في سوق العقارات وتبادل المعرفة والأفكار حول الأسواق العقارية المختلفة. 

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الاستثمار العقارى السعودية ومصر المملكة العربية السعودية

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