التدخل الجراحي مطلوب في هذه الحالة، عمر عبد الغني يكشف طرق التعامل مع الدموع المتكررة

قد نلاحظ أحيانا نزول دموع كثيرة بشكل مستمر، وهذا يؤشر إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى علاج، فما هي أسباب دموع العين؟

من الطبيعي أن تدمع العين في أوقات مختلفة، نتيجة الشعور بالحزن أو التعرض للأتربة، أو الإصابة بالتهابات العين، ولكن في حالة استمرار دموع العين، فهذا يؤشر بوجود مشكلة صحية يجب الانتباه لها، فما أسباب دموع العين المستمرة هذه؟

أسباب دموع العين المستمرة

أسباب دموع العين عديدة، وتشمل:

1- انسداد القنوات الدمعية:

عندما يحدث انسداد في أحد القنوات الدمعية، فلن تتمكن العين من تصريف الدموع التي يتم إفرازها بشكل طبيعي، مما ينتج عنه تهيج العين وكثرة الدموع، وقد يكون هذا الانسداد بسبب وجود مشكلة في نظام تصريف الدموع أو أن يكون غير مكتمل النمو.

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دموع العين المتكررة، فيتو

كما أن الالتهابات أو العدوى في العين قد تؤدي لحدوث هذا الانسداد، ويمكن أن ينتج الانسداد عن الصدمات أو الإصابات في الوجه، فتحدث ندبات في منطقة قريبة من نظام تصريف الدموع بالعين، وبالتالي تعيق التدفق الطبيعي للدموع من خلال قنواتها.

أيضًا يؤدي تناول بعض الأدوية إلى انسداد القنوات الدمعية مثل؛ أدوية العلاج الكيميائي والإشعاعي لمرضى السرطان، وكذلك الأدوية المدرة للبول.



2- حساسية العين:

من المشكلات الشائعة التي تواجه كثير من الأفراد هو المعاناة من تحسس العين لأي شيء من حوله، وخاصةً مع التواجد في بيئة يزداد بها تلوث الهواء، سواء الغبار والأتربة أو المواد الكيماوية الضارة والدخان.

كما أن مستحضرات التجميل التي تستخدمها النساء قد تؤدي إلى تحسس العين ونزول الدموع، أيضًا قد تتحسس العين من الشعر الخاص بالحيوانات الأليفة، أو من العدسات اللاصقة، أو من قطرة العين، وكل هذه الأمور تُعد من أسباب دموع العين المستمرة.

د. عمر عبد الغني، فيتو

3- التهاب الجفن:

حالة مرضية أخرى تؤدي إلى زيادة إفراز الدموع، وهي إصابة الجفن بالتهاب حافة الجفن، حيث يصاحب هذا الالتهاب مجموعة من الأعراض مثل؛ الانتفاخ في منطقة العين وكذلك تهيجها واحمرارها، بالإضافة إلى كثرة الدموع.

ويرتبط التهاب الجفن أيضًا بالبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تدخل العين عن طريق الجو والتلوث الموجود فيه، أيضًا يمكن أن يحدث التهاب في الملتحمة، وهو الغشاء الذي يحيط بالعين من كل الجوانب، ويحدث التهاب الملتحمة نتيجة العدوى الفيروسية.

4- جفاف العين:

فإن لم تتمكن الغدد الدمعية من تأمين مقدار كافي من السائل بشكل مستمر، سوف تصاب العين بالجفاف، وهذا يجعل الغدد تقوم بدور أكبر في إفرازات العين لتعويض هذا النقص، وبالتالي تنتج كميات كبيرة من الدموع.

ويحدث جفاف العين نتيجة بعض المشكلات، مثل؛ التهاب العين، ودخول جسم غريب للعين مثل؛ العدسات اللاصقة، وحينها تحتاج إلى قطرات تنظيف وتطهير للعين.

5- نمو الرموش باتجاه معاكس:

من الطبيعي أن تنمو الرموش العليا مطوية لأعلى والسفلى مطوية لأسفل، ولكن لدى بعض الأشخاص قد تكون الرموش مطوية في اتجاه معاكس بحيث تكون داخل العين، وهذا يؤدي إلى احتكاك الرموش بالعين مما يسبب الشعور بالانزعاج وكذلك نزول دموع العين بكثرة.

ويمكن أن يقوم الطبيب بتعديل مسار الرموش في الاتجاه الصحيح لتفادي هذه المشكلة التي تُعد من أحد أسباب دموع العين المستمرة.

6- انسداد الغدد الزيتية بالعين:

توجد غدد صغيرة على حافة الجفن تسمى الغدد الزيتية، وتحافظ هذه الغدد على صحة العين، فتمنع جفافها سريعًا وتبقيها رطبة، ولكن إذا حدث انسداد لهذه الغدد وعدم قيامها بإنتاج كمية كافية من الزيوت، فسوف تزداد دموع العين.

وحينها ينصح بعمل كمادات دافئة للعين لتساعد الغدد في القيام بوظيفتها بشكل طبيعي.

متى يجب التدخل الجراحي؟!

الدكتور عمر عبد الغني، مدرس طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، واستشاري طب وجراحة العيون والجفون والقنوات الدمعية، يؤكد ضرورة معرفة سبب الدموع والتفرقة بين أسباب زيادة إفراز الدموع والتي عادةً ما تتطلب علاجًا طبيا فقط، وبين أسباب انسداد القنوات الدمعية والتي تستدعي تدخلًا جراحيًا في معظم الأحيان.

وقام د. عمر عبد الغني أيضًا بتوضيح الفارق بين أسباب زيادة الدموع في الأطفال والكبار، حيث عادة ما تكون في الأطفال بسبب وجود غشاء خلقي يسد القناة الدمعية وكيفية علاجه، بينما في الكبار عادةً ما يكون السبب هو جفاف العين والتهابات الجفون، وبنسبة أقل تكون بسبب انسداد القنوات الدمعية والتي تستدعي تدخلا جراحيًا.

وحدد الدكتور عمر عبد الغني الاختبارات اللازمة لتوضيح الفارق بين النوعين؛ ومن ضمنها اختبار تسليك للقنوات الدمعية، والذي عادةً ما يتم إجراؤه بالعيادة ويوضح بدقة مكان الانسداد، وبالتالي العملية الجراحية المناسبة، ويجب أن يتم ذلك بواسطة طبيب العيون المتخصص في القنوات الدمعية حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل أكبر.

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