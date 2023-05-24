الأربعاء 24 مايو 2023
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صحة ومرأة

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

مرض المياه البيضاء،
مرض المياه البيضاء، فيتو

الحفاظ علي العين أمر يجب الالتزام به خاصة لمرضي السكر ويجب الفحص الطبي المستمر لها من قبل طبيب العيون بشكل دوري كل ٦ شهور تجنبا لاصابة العين بمرض المياه البيضاء.

 

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء 


وقالت هيئة الرعاية الصحية إنه يوجد عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بمرض المياه البيضاء منها:

١- التدخين  من أسباب الإصابة بإعتام العدسة.

٢- الإصابة بمرض السكر

٣-  إدمان المشروبات الكحولية.

٤- الخضوع لجراحات طبية.

٥-  كثرة التعرض لأشعة الشمس «فوق البنفسجية» لفترات طويلة.

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٦-  التاريخ العائلي للمرض بفضل العوامل الوراثية.

٧- إصابة العين بشكل مباشر.

٨-  الإفراط في استخدام الأدوية الستيرويدية

٩- الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.      

    مضاعفات مرض السكر 

وكشفت هيئة الرعاية الصحية عن أهم مضاعفات مرض السكر علي العين منها:

١- نزيف في الجسم الزجاجي الموجود أمام الشبكية
٢- ارتفاع ضغط العين 
٣- المياه الزرقاء 
٤-ارتفاع احتمالية الإصابة بالمياه البيضاء 
٥- فقدان البصر 
٦- زغللة 
٧- تورم أو ارتشاح الشبكية 
٨- نزيف في الشبكية وقد يحدث نتيجة للإهمال في علاج الارتشاح 
٩- التأثير على الأعصاب المخية المتعلقة بالعين

مرض المياه البيضاء 


المياه البيضاء من الأمراض التي تصيب العيون، ويجب الكشف المبكر عنها وعدم إهمالها وأغلب الإصابات بمرض المياه البيضاء لدي كبار السن.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن مرض المياه البيضاء  عبارة عن عتامة تصيب عدسة العين وتكون الرؤية غير واضحة، ويمكن أن تصيب المياه البيضاء عدسة العين  في عين واحدة أو الاثنين معا.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أن أهم أعراض مرض المياه البيضاء في العين تشمل:

١- ضعف البصر بشكل تدريجي وبدون ألم.
٢- ضبابية وعدم الوضوح في الرؤية. 
٣- حساسية من الضوء الساطع.
٤- رؤية هالات حول الأضواء.
٥- صعوبة في النظر أثناء الليل.
٦- تغير لون عدسة العين تدريجيًّا إلى اللون الأبيض أو البني وذلك في الحالات المتقدمة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية ان مرض المياه البيضاء يمكن يؤدي الي فقدان البصر الكلي أو الجزئي على المدى البعيد، مؤكدة أن  التدخل الجراحي علاج المياه البيضاء

وتشمل الجراحات إزالة العدسة المتأثرة بالمياه البيضاء واستبدالها بزراعة عدسة أخرى جديدة تدوم مدى الحياة.


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