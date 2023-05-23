الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

باستثناء أمريكا، بيان عاجل من مصر للطيران بشأن مواعيد إقلاع الرحلات الدولية

مصر للطيران،فيتو
مصر للطيران،فيتو

ناشدت مصر للطيران عملاءها التواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيكون التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات.

وأضافت مصر للطيران أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم تواجده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

قرعة الحج، مصر للطيران تعلن موعد بدء تفويج رحلات الحج

وأعلنت مصر للطيران أنها أصدرت تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر  بعدم إصدار تذاكر أو قبول أى راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.
 

 وأضافت الشركة في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444.

-إعلانات-

تفويج رحلات الحج

وأشارت الشركة إلى أنه تم تحديد موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن  من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

الخطوط الجوية السعودية

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، أعلنت عن مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر الفائزين بقرعة الحج الب السعودية لعمل المناسك.

وقال الشركة في خطابها الموجة إلى شركات السياحة، أن الشركة ستبدأ في تفويج رحلات الحج خلال الفترة من 21 مائة الجاري وحتي الـ 22 من يونيو القادم، علي أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا الـ 2 من يوليو وتكون آخر موعد لسفر الحجاج في الـ2 من أغسطس القادم.

سفر حجاج بيت الله الحرام

وحددت الشركة مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلي مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين ب 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة  لإنهاء الإجراءات.

وشددت الشركة علي أهمية حصول جميع المسافرين إلى الحج للتطعيمات المطلوبة والتأكد من وجود كافة الشهادات الصحية المطلوبة.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن أسعار تذاكر لتذاكر طيران موسم الحج والذي ستبدأ أولى رحلاته اعتبارا من الـ 21 من مايو الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر للطيران الشركة الوطنية مصر للطيران رحلات مصر للطيران رحلات مصر للطيران الدولية مواعيد رحلات مصر للطيران أخبار مصر

مواد متعلقة

الطيران: توسيع نطاق التعاون بين مصر للطيران للصيانة والشركات الأفريقية والعربية

مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها إلى شركة FLY OYA الليبية

قرار جديد من مصر للطيران بشأن تأشيرات السفر إلى جدة والمدينة

أكاديمية مصر للطيران تستضيف دورة تدريبية في مجال الحفاظ على البيئة

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية