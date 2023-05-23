الغموض يحيط بوفاة مسؤول روسي بارز انتقد بوتين

في حادث يلفه الغموض، توفي نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا، وفارق الحياة بعد شعوره بإعياء على متن طائرة، وفقًا لبيان السلطات الروسية.. وكان المسئول الذي سبق له انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن وفد روسي عائد من رحلة عمل إلى كوبا، وأجرت الطائرة هبوطًا طارئًا في جنوب روسيا، حيث حاول الأطباء علاجه دون جدوى.

سبب الوفاة غير معروف

ولا يزال سبب الوفاة غير معروف، ولكن من المقرر إجراء تشريح غدا الأربعاء.

من جانبهم، أشار أفراد عائلة نائب وزير العلوم والتعليم العالي إلى أنه قد يكون تعرض لحالة أو مشكلة في القلب، ولكن يتم التعامل مع هذا الأمر بشك لأن نائب وزير العلوم يُعرف بتوجيه انتقادات للرئيس بوتين، أحدثها كانت مع صحفي البارز، رومان سوبر، الذي قال إنه تحدث معه قبل أيام من زيارته إلى كوبا.

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تم الاستحواذ على جواز سفره

وقال الصحفي: إن نائب وزير العلوم عبر في المكالمة عن مخاوفه بشأن سلامته، وقال إنه كان رهينة للكرملين، وأنه تم الاستحواذ على جواز سفره ولا يملك أي سيطرة على تحركاته.

كما قال إنه منزعج ومضغوط وأنه يتناول مضادات للاكتئاب.

ولم تعلن روسيا مسؤوليتها عن الأمر، لكن الحادثة تزيد الخوف وذلك الشعور بأن هناك عواقب إذا قمت بانتقادات.

شعر بإعياء على متن طائرة

وأعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية أن نائب الوزير، فارق الحياة بعد شعوره بإعياء على متن الطائرة.

وبحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية فإن المسؤول الروسي الذي اعتاد على انتقاد بوتين كان أحد أعضاء وفد روسي عائد من رحلة عمل إلى كوبا، وأجرت الطائرة هبوطًا طارئًا في جنوب روسيا، حيث حاول الأطباء علاجه دون جدوى.

بوتين يواجه انتقادات حادة من دوائره المقربة

ومؤخرا، قالت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) إن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه انتقادات حادة وسخطًا من دوائره المقربة، بشأن طريقة إدارته للحرب في أوكرانيا.

وأضافت أنّ المخابرات الأمريكية حصلت على معلومات تؤكد أن أحد أعضاء الدائرة المقربة من بوتين عبّر عن خلافه مباشرة مع الرئيس الروسي في طريقة تعامله مع الحرب.

اضطراب داخل القيادة الروسية

وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا الانتقاد المباشر مؤشر على وجود اضطراب داخل القيادة الروسية بشأن إدارة الحرب التي لم تذهب في الاتجاه الذي كان يرغب فيه القادة الروس.



وأوضحت أن المعلومات الاستخبارية الجديدة تشير إلى وجود انقسامات داخل الدائرة المحيطة ببوتين، وأن كثيرا من المسؤولين كانوا يكرهون نقل الأخبار السيئة إليه، ووصفت الصحيفة الرئيس الروسي بأنه الآن أكثر عزلة من أي فترة خلال حكمه المستمر منذ 22 عاما.

وبحسب الصحيفة، فإن عدد الذين يعتبرهم بوتين من المقربين الموثوق بهم قليل جدا، وتتألف هذه الدائرة الضيقة أساسا من زملائه أيام عمله في المخابرات السوفيتية (KGB)، أو أولئك الذين التقى بهم عندما كان نائبا لرئيس بلدية سان بطرسبورج في تسعينيات القرن الماضي.



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