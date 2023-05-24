هوندا ستمد فريق أستون مارتن لفورمولا 1 بالمحركات بدءا من 2026

قالت شركة هوندا اليابانية يوم الأربعاء إنها ستمد فريق أستون مارتن المشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالمحركات بدءا من 2026 بدلا من مرسيدس.

وانسحبت هوندا من فورمولا 1 في 2021 لكنها واصلت إمداد رد بول بطل العالم بالمحركات وفقا لاتفاقية مساعدة فنية حتى 2025.

ويتحول رد بول للتعاون مع فورد بدءا من 2026.

بطولة العالم لسباقات فورمولا

ومن ناحية أخرى أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الجمعة، أنها ستتبرع بمليون يورو (1.10 مليون دولار) لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات في منطقة إيميليا رومانيا بإيطاليا.

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وكان من المفترض أن تستضيف حلبة إيمولا سباق الجائزة الكبرى لإيميليا رومانيا مطلع الأسبوع المقبل، لكن تم إلغاء السباق بسبب الدمار الذي لحق بالمنطقة.

وأعلنت بطولة العالم لفورمولا 1 في بيان إن الأموال سيتم التبرع بها لوكالة السلامة الإقليمية والحماية المدنية في المنطقة.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 الذي ولد ونشأ في إيمولا، إن المجتمعات المحلية تواجه وضعا مروعا.

وقال: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لدعمهم في هذا الوقت العصيب ولهذا السبب نتبرع للمساعدة في دعم جهود الإغاثة على الأرض. تعاطفي، نيابة عن أوساط فورمولا 1 بأكمله، مع كل المتضررين ونريد أن نشكر خدمات الطوارئ على عملهم الرائع”.

وتم تسمية حلبة إيمولا على اسم مؤسس شركة فيراري إنزو وابنه دينو، كما أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية الفاخرة ومقرها مارانيلو عن تبرع بقيمة مليون يورو للمتضررين.