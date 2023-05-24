الأرصاد تحذر من طقس اليوم: أمطار وذروة الموجة الحارة بهذه المناطق

حالة الطقس، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وقالت الأرصاد عبر صفحتها الشخصية بـ "فيس بوك"، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وسيناء.

حالة الطقس في القاهرة

وأوضحت أن حالة الطقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تسجل في القاهرة الكبري 33، وجنوب الصعيد تسجل 42 درجة.

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كما تنشط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وتتوافر اليوم فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية ووسط جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أخبار الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية غربية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".