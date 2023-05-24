الأربعاء 24 مايو 2023
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رياضة

بلد الوليد يفسد احتفالات برشلونة وينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

برشلونة، خسر نادي برشلونة من نظيره بلد الوليد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتعد هزيمة برشلونة اليوم أمام بلد الوليد هي الثانية على التوالي للفريق الكاتالوني بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2 / 1.

وكان نادي برشلونة قد توج بطلًا لليجا للمرة الـ 27 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول (4-2) في الجولة الماضية، حيث تعد مباراة اليوم أمام بلد الوليد تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكاتالوني.

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أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد

سجل ثلاثية بلد الوليد كل من: أندرياس كريستينسن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، وسجل الهدف الثاني اللاعب سايل لارين عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 22، وسجل الهدف الثالث اللاعب جونزالو بلاتا في الدقيقة 73، بينما سجل هدف برشلونة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 84.

 

تشكيل برشلونة أمام بلد الوليد

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – أندرياس كريستينسن – إريك جارسيا – ماركوس ألونسو.

في خط الوسط: بابلو توري – فرينكي دي يونج – جافي – أليخاندرو بالدي.

في خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي.

 

قائمة برشلونة

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أعلن قائمة فريقه لمباراة بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

"تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - إريك جارسيا - بالدي - كاسادو - جافي - بابلو توريه - أرناو تيناس".

 

فيرمينو يعرض نفسه على برشلونة

ومن ناحية أخرى  كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول تلقى اهتمامًا من العديد من الأندية للتعاقد معه بعد إعلان رحيله عن الريدز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "فيرمينو عرض نفسه مؤخرا على برشلونة، لكن النادي الكتالوني لا يضعه كخيار أول لدعم الهجوم، ويفضل عليه لاعبين آخرين".

وزادت: "فيرمينو مستعد لتقديم تضحية أيضًا من أجل التوقيع لبرشلونة، لأنه منجذب لفكرة اللعب في كامب نو".

وأوضحت أن المهاجم البرازيلي لم يرد على العروض التي حصل عليها، وينتظر معرفة موقف برشلونة، لكن كل المؤشرات في البارسا تؤكد أن بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي، سيكون بديل روبرت ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

وختمت: "أوباميانج سيغادر تشيلسي مجانًا، وسيوافق على أقل راتب سيقدم له في برشلونة".

ويحظى البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، باهتمام العديد من الأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما أعلن الريدز رحيله رسميا بنهاية منافسات الموسم الحالي.

 

تجديد عقد تشافي هيرنانديز

وأكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي برشلونة من تجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن تجديد عقد تشافي يحتل موقعا متقدما في قائمة أولويات إدارة برشلونة، ولا يقل أهمية عن إيجاد حلول للأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي سيجتمع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لخوض محادثات حول توقيع عقد جديد.

صرح لابورتا رئيس نادي  برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخرى إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقاما مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم.

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