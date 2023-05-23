الأربعاء 24 مايو 2023
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حوادث

القبض على متهم بالنصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك والاستيلاء على أموالهم.

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تلقي قسم  شرطة  أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء بلاغا من (إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول) بتعرفها على (إحدى السيدات ) عبر إحدى المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، والتى أبدت رغبتها فى مساعدتها فى تحويل مبلغ مالى لحسابها بأحد البنوك بالدولة التى تحمل جنسيتها بالعملة الأجنبية، وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب ( أحد الأشخاص ) الذى قام بالاستيلاء على المبلغ.

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") متواجد بإحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وباستهدافه أمكن ضبطه.

 

وبحوزته (مبلغ مالى -  5 هواتف محمولة -  7 خطوط للهواتف "محلية - دولية" - مشغولات ذهبية).

 

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالى من المجنى عليها عن طريق انتحاله اسم السيدة المشار إليها، وأضاف بقيامه بالدخول على المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتواصله مع المشاركين وإيهامهم بقدرته على تحويل المبالغ المالية خاصتهم للدول التى يرغبون التحويل إليها بالعملة الأجنبية عقب قيامهم بتحويل ما يقابلها بالعملة المحلية على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وإيهام ضحاياه بأنه مقيم خارج البلاد وإنتحاله عدة أسماء وإستخدامه خطوط هواتف محمول دولية، وعقب تحويل الأموال يقوم بالاستيلاء عليها، وأضاف بقيامه بإستئجار عدد من الشقق السكنية والتنقل بينها خشية ضبطه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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أجهزة وزارة الداخلية النصب والاحتيال على المواطنين قسم شرطة أول شرم الشيخ مديرية أمن جنوب سيناء وزارة الداخلية

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