الأربعاء 24 مايو 2023
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حوادث

ضبط 236 متهمًا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى قريتي الحجيرات وأبو دياب بقنا

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ، ملابسات شكوى مواطن من انتشار ترويج المواد المُخدرة بقريتى الحجيرات - أبو دياب بمحافظة قنا فضلًا عن وقوع بعض المشاجرات يتم خلالها إستخدام الأسلحة النارية.
 

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رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى لأحد الأشخاص بقنا ادعى خلالها بقيام بعض الأشخاص بترويج المواد المُخدرة بقريتى الحجيرات - أبو دياب فضلًا عن وقوع بعض المشاجرات يتم خلالها استخدام الأسلحة النارية.

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وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا  اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبال نجل شقيق الشاكى مصاب بعيار نارى بالصدر، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بدائرة المركز، فوجىء بإصابته بعيار نارى ولا يعلم مصدره.

 وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش) وأقر بقيامه بإطلاق أعيره نارية بطريقه عشوائية ولم يقصد إصابة نجل الشاكى.


كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تنسيقًا وقطاع الأمن العام بالعديد من الحملات بعدد من المناطق ومن بينهما القريتين محل الشكوى خلال الفترة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط 216 قضية "سلاح – مخدرات" بإجمالى 236 متهم بمضبوطات بلغت (27,70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 515 جرام لمخدر الهيروين – 5,250 كيلو جرام لمخدر البانجو – كميات متنوعة من المواد المخدرة "أفيون، شابو، آيس" – 858 قرص مخدر)، وكذا ضبط (46 فرد محلى – 37 بندقية خرطوش – 88 بندقية آلية – 3 طبنجات – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية لمخدر الهيروين لمخدر الحشيش مديرية أمن قنا مخدر الهيروين محافظة قنا

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