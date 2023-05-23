أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتخطى إنبي.. مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا في الزمالك.. مفاجأة حول هروب لاعب المصارعة.. وتطور جديد في أزمة كهربا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

الدوري المصري، حقق النادي الأهلي فوزا هاما على نظيره إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي الأهلي كل من محمد شريف بالدقيقة 29، وأحمد عبد القادر بالدقيقة 39.

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة النادي- عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل الموافق 25 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأوضح في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المؤتمر سيُعقد في صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه سوف يسبقه اجتماع لمجلس إدارة الزمالك وصفه بـ"المهم"، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

علق اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة على واقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من تونس، قائلا: " الحدث ليس بالقليل، ولكن نحن نضخم من حدث هروب اللاعب، فهناك قوانين دولية تحكم التصرفات والبطولات وتتحكم فينا وفى انتقالات لاعبين من دولة لأخرى، ولا تستطيع دولة أن توقفها إلا إذا تدخل الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي للمصارعة كما فعل وزير الرياضة منذ يومين وطلب منهما بأنه يجب النظر فى القوانين المنظمة لذلك".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم":" إن قضية هروب اللاعبين لا تقتصر فقط على لاعبي المصارعة، وهناك ألعاب مثل الجودو وغيرها يهرب منها اللاعبون لدول أخرى".

وأوضح: " منذ وصول بعثة المصارعة أمس من تونس والجميع يتحدث عن قضية هروب اللاعبولم يتحدث أحد عن الإنجازات التى حققها اتحاد المصارعة، فهل أحد يعلم بأن اتحاد المصارعة حقق 68 ميدالية منهم 44 ميدالية دهب و18 فضة والباقي برونز والجميع يسأل مين كان وراء هروب اللاعب".

ولفت: " قمت بإبلاغ الجهات الرقابية منذ وقت طويل للكشف عمن يقومون بإغراء اللاعبين والتعاقد معهم لصالح دول أخرى، ولكن هذه الجهات لم تتوصل لشيء لأنه من الصعب تتبعهم، ولكننا نعرف من وراء ذلك، ولكننا لا نملك الدلائل، وواقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة ليست الأولى وسبق وأن هرب قبل ذلك، وقمت بإبلاغ الجهات الرقابية أول أمس عن واقعة هروب اللاعب بغدودة، وبالاسم وبدأت بالفعل الجهات الرقابية البحث عنهم وهؤلاء مجموعة من السماسرة".

وأكد: " تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين باحدى الجهات الرقابية منذ الإعلان عن هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، وذكرت له اسم من يقود مجموعة لتهريب اللاعبين وهو يتواجد فى فرنسا وبدأوا يشتغلوا بالفعل على ذلك".



كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن موقف ناديه من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط، مؤكدًا تراجعه عن شكوى لجنة الانضباط.

وقال محمد عثمان في تصريح صحفي للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال فيه: "استجابة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يؤكد فيه التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا".

وأضاف المستشار القانوني للأهلي: “قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام”.

وكانت لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، قررت تأجيل نظر تظلم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على قرار إيقافه لمدة 12 مباراة، لحين بت دعوى النادي الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للفصل في مشروعية لجنة الانضباط، وهو ما يعني وقف تنفيذ القرار لحين بت مشروعية اللجنة التي أصدرت عقوبة إيقاف اللاعب.

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على إسناد إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى حكم الساحة الليبي معتز إبراهيم.

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.