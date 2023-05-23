الأربعاء 24 مايو 2023
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رياضة

اتحاد المصارعة يفجر مفاجأة حول المسئول عن هروب اللاعب أحمد بغدودة (فيديو)

لاعب المصارعة أحمد
لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، فيتو

أحمد فؤاد بغدودة، علق اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة على واقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من تونس، قائلا: " الحدث ليس بالقليل، ولكن نحن نضخم من حدث هروب اللاعب، فهناك قوانين دولية تحكم التصرفات والبطولات وتتحكم فينا وفى انتقالات لاعبين من دولة لأخرى، ولا تستطيع دولة أن توقفها إلا إذا تدخل الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي للمصارعة كما فعل وزير الرياضة منذ يومين وطلب منهما بأنه يجب النظر فى القوانين المنظمة لذلك".

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وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم":" إن قضية هروب اللاعبين لا تقتصر فقط على لاعبي المصارعة، وهناك ألعاب مثل الجودو وغيرها يهرب منها اللاعبون لدول أخرى".


وأوضح: " منذ وصول بعثة المصارعة أمس من تونس والجميع يتحدث عن قضية هروب اللاعبولم يتحدث أحد عن الإنجازات التى حققها اتحاد المصارعة، فهل أحد يعلم بأن اتحاد المصارعة حقق 68 ميدالية منهم 44 ميدالية دهب و18 فضة والباقي برونز والجميع يسأل مين كان وراء هروب اللاعب".

 

السماسرة وراء هروب بغدودة


ولفت: " قمت بإبلاغ الجهات الرقابية منذ وقت طويل للكشف عمن يقومون بإغراء اللاعبين والتعاقد معهم لصالح دول أخرى، ولكن هذه الجهات لم تتوصل لشيء لأنه من الصعب تتبعهم، ولكننا نعرف من وراء ذلك، ولكننا لا نملك الدلائل، وواقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة  ليست الأولى وسبق وأن هرب قبل ذلك، وقمت بإبلاغ الجهات الرقابية أول أمس عن واقعة هروب اللاعب بغدودة، وبالاسم وبدأت بالفعل الجهات الرقابية البحث عنهم وهؤلاء مجموعة من السماسرة".

الجهات الرقابية تتحقق فى واقعة هروب بغدودة


وأكد: " تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين باحدى الجهات الرقابية منذ الإعلان عن هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، وذكرت له اسم من يقود مجموعة لتهريب اللاعبين وهو يتواجد فى فرنسا وبدأوا يشتغلوا بالفعل على ذلك".
 

أزمة هروب لاعب منتخب المصارعة


هروب لاعب المصارعة، كثف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، من اتصالاتهم خلال الساعات الماضية مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة وسفارتي مصر في تونس وفرنسا، لاستبيان كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بواقعة هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس.


وكشف مصدر داخل الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه بالتحقيق في واقعة هروب أحمد بغدودة صاحب فضية بطولة أفريقيا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يهرب لاعب في منتخب المصارعة، بعدما سبق وهرب محمد عصام فتحي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة، في شهر أغسطس الماضي.

 

وطالب وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة للوصول إلى كافة الملابسات واستبيان الحقائق الخاصة بمدى اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والضمانات المتعلقة بالحفاظ على البعثة وأعضائها سواء ما يتعلق منها بإجراءات السفر والإقامة والمشاركة بالبطولة ومن ثم ضمان سلامة عودة اللاعبين.

 

كما تواصل مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مع السفارة المصرية في تونس للتواصل مع السلطات التونسية والبحث عن اللاعب، بجانب سفارة مصر في فرنسا بعد أنباء ظهور اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس.


هروب لاعب منتخب المصارعة


وشهدت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المتواجدة حاليا في تونس، واقعة مؤسفة بعد هروب أحد اللاعبين من مقر إقامة المنتخب المشارك حاليا في البطولة الأفريقية.

 

وفوجئ مسئولو بعثة المنتخب الوطني للمصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عاما، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد.

 

وحرر مسئولو الاتحاد محضرا رسميا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

 

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أحمد فؤاد بغدودة اللواء عصام نوار اتحاد المصارعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الاتحاد الأفريقي وزير الرياضة الكاتب الصحفي سيد علي

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