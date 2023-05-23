الدوري المصري، الأهلي يعزز صدارته بالفوز على إنبي بهدفين وإصابة علي لطفي

الدوري المصري، حقق النادي الأهلي فوزا هاما على نظيره إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

أحرز هدفي الأهلي كل من محمد شريف بالدقيقة 29، وأحمد عبد القادر بالدقيقة 39.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وكانت أول فرصة من نصيب علي معلول في الدقيقة الخامسة بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى وأطلق تسديدة مرت فوق العارضة.

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مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

بعدها استمرت سيطرة الأهلي وتعددت الكرات العرضية كان أبرزها في الدقيقة 12 بعدما مرر على معلول الكرة إلى بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية ولكن ارتطمت بالدفاع.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

وفي الدقيقة 17، تألق علي لطفي حارس مرمى الأهلي وتصدى لفرصة خطيرة من أحمد أمين أوفا الذي راوغ رامي ربيعة لينفرد بحارس الأهلي إلا أنه سددها أرضية أبعدها لطفي.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

وفي الدقيقة 21، أهدر حمدي فتحي فرصة ذهبية بعد تبادل رائع للكرة مع علي معلول ومحمد شريف، ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية مرت فوق العارضة.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

وفي الدقيقة 29، أحرز محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول بعدما استلم كرة عرضية ليسددها بشكل رائع في شباك الفريق البترولي.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

وفي الدقيقة 35، عزز أحمد عبد القادر تقدم الأهلي بالهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها أحمد عبد القادر، فشل حارس إنبي في التعامل معها لتسكن الشباك.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط حمدي فتحي على مدافع إنبي واستخلص الكرة لينفرد بالمرمى وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع ومرت بجوار القائم إلى ركلة ركنية.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

بعدها استلم أحمد عبد القادر كرة عرضية وراوغ أكثر من لاعب ثم سدد كرة ارتطمت في الدافع وارتدت إلى حمدي فتحي الذي أطلق تصويبة مرت بجوار القائم.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

وفي الدقائق الأخيرة، أجرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تبديلا اضطراريا بخروج علي لطفي للإصابة ونزول مصطفى شوبير بدلا منه، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

لعب الأهلي أمام إنبي بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، متولي

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

تشكيل إنبي أمام الأهلي في الدوري المصري

فيما لعب فريق إنبي مباراة الأهلي بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، علي فوزي، مودي ناصر.

خط الوسط: مروان داوود، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو، أحمد أوفا.

الأهلي يعزز صدارته جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 56 ويعزز صدراته لجدول ترتيب الدوري الممتاز جمعها من خوض 22 مباراة حيث فاز 17 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 42 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

إنبي يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

فيما تجمد رصيد إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى عند 36 نقطة في المركز التاسع جمعها من خوض 29 مباراة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في ست وخسر في 13 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 36 هدفا.

40 مباراة جمعت الأهلي وإنبي بالدوري

والتقى الأهلي وإنبي في 41 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حيث فاز الفريق الأحمر في 30 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، بينما فاز الفريق البترولى بـ4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلى 78 هدفًا في شباك إنبى بينما سجل لاعبو إنبى 35 هدفًا في شباك الأهلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.