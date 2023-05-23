الأربعاء 24 مايو 2023
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خارج الحدود

أوكرانيا تطلب تأييد أفريقيا والجنوب العالمي في الحرب مع الروس

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

بدأ وزير الخارجية الأوكراني، جولة تشمل عدة دول أفريقية، في إطار تكثيف كييف لمساعيها الدبلوماسية في وقت الحرب لتحدي النفوذ الروسي في الجنوب العالمي، وكسب الدعم لرؤيتها التي تعتبرها السبيل الوحيد إلى السلام. ويشير مصطلح الجنوب العالمي إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجزء كبير من آسيا.

تأييد خطة الرئيس الأوكراني للسلام

وقال الوزير دميترو كوليبا، إن الأولوية الرئيسية لديه تتمثل في إقناع الدول الأفريقية بتأييد خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام. 

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وكتب على إنستجرام: هناك مفاوضات مهمة قادمة مع زعماء وشركات في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه يهدف لحشد الدعم لاستمرار تدفق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون عوائق، وتأمين فرص جديدة للشركات الأوكرانية.

ويقول محللون سياسيون، إن أوكرانيا تسرع مساعيها لكسب تأييد الجنوب العالمي، مشيرين إلى أن جهود كييف اكتسبت أهمية أكبر خاصة مع ظهور خطط سلام منافسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا في عواصم أخرى. وأرسلت الصين، التي روجت لخطة اعدتها لتحقيق السلام في أوكرانيا، مبعوثا كبيرا إلى كييف وموسكو وعواصم أوروبية لمناقشة تسوية سياسية هذا الشهر. وقالت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، إن كييف وموسكو وافقتا على مناقشة خطة سلام مع زعماء أفارقة. كما أطلق الفاتيكان مناشدات من أجل السلام.

وقالت الخبيرة السياسية أليونا جتمانتشوك، رئيسة مركز أوروبا الجديدة للأبحاث في كييف، إنّ الضرورة الملحة تأتي نتيجة خطط السلام التي تظهر، مضيفة: في مرحلة ما، أدركت أوكرانيا أن أداءها كان ضعيفًا في الجنوب العالمي لسنوات كثيرة جدًا.
 

من ناحية اخرى قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إنه كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة الغربية التي تتلقاها كييف، فإن احتمالات "يوم قيامة نووي" تقترب أيضًا.

واعتبر مدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أيضًا أن "مزاعم كييف بأن لا علاقة لها بالهجمات داخل روسيا، مجرد أكاذيب"، وفقًا لما نقلته عنه وكالة "ريا نوفوستي".

"مجموعة تخريبية"
وكان مدفيديف يشير هنا إلى توغل من وصفتهم روسيا بـ"مجموعة تخريبية" إلى داخل مدينة بيلجورود الروسية أمس الاثنين، ما دفع السلطات الروسية لإجلاء سكان تسع بلدات متاخمة لأوكرانيا.

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