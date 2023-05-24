اليوم.. امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء 24 مايو امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، باللجان المقرر أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول بمدارس المحافظة.

محافظ الجيزة يطمئن على امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية من مرضى ٥٧٣٥٧

وتواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم ثمانية طلاب، عن طريق الهاتف للاطمئنان عليهم وتشجيعهم، وبث روح التفاؤل في نفوسهم.

وأجرى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية على اللجان، وقدم لهم الهدايا.

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وأكد سلومة أن الطلاب أدوا امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، لافتًا إلى أنه يتم بصورة دورية الاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

وفى سياق متصل قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بزيارة طلاب محافظات الإسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية داخل المستشفى، ونقل لهم تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتحاور سلومة مع أولياء الأمور لبحث أية معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات، متمنيًا لجميع أبنائنا الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب صفوف النقل من الابتدائي للثانوي العام.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول إعلان نتائج النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصًا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة

وأشارت المديرية التعليمية بالجيزة، أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

نتائج امتحانات الترم الثاني 2023

جدول إعلان النتائج بالنسبة لصفوف الابتدائية

وأوضحت أن جدول اعلان النتائج بالنسبة لصفوف الابتدائية يتضمن الآتي:

الصف الرابع الابتدائي _ السبت 27 مايو.

الصف الخامس الابتدائي_ الأحد 28مايو.

الصف السادس الابتدائي _ الإثنين 29 مايو.



نتيجة الصف الثاني الإعدادي 20223

أما جدول إعلان النتائج بالنسبة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية يتضمن الآتي:

الصف الأول الإعدادي _ السبت 27 مايو.

الصف الثاني الإعدادي_ الأحد 28 مايو.

وأشارت تعليم الجيزة على أنه سوف يتم إعلان نتائج المرحلة الثانوية فور انتهاء التصحيح.