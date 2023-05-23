الصليب الأحمر يحذر من كارثة إنسانية على حدود السودان وتشاد

قال نائب مدير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بيير كريمر "إن أكثر من 75 ألف لاجئ من السودان قد فروا إلى الحدود مع تشاد معظمهم من منطقتي وادي أوداي وسيلا"، مشيرا إلى أنه من بين حوالي 53 ألف شخص تم تسجيلهم، يوجد 66% من الأطفال، و15% من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه من بين 30 ألف شخص لجأوا إلى موقع بورتا، فإن أكثر من 80% هم من النساء والأطفال.

زيادة النازحين من السودان

وحذر كريمر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بجنيف، من أن الوضع في السودان قد يؤدي إلى زيادة مطردة في أعداد النازحين خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن عمليات النزوح تلك تضع عبئا ثقيلا ومتزايدا على الموارد الشحيحة للمجتمعات المضيفة.

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ولفت إلى أن قدرات الاستجابة الإنسانية الجماعية المتاحة هي أقل بكثير مما تتطلبه الاحتياجات الضخمة، وذلك مع وجود خطر حدوث كارثة إنسانية كبرى مع استمرار النزوح، مؤكدا أن نقل الأشخاص المتجمعين على الحدود إلى مخيمات أكثر أمنا وتجهيزا بتنسيق من مفوضية اللاجئين والسلطات المحلية يعتبر من الأولويات القصوى.



ونوه بأنه من غير المرجح أن يتحقق الهدف بإعادة توطين حوالي 28 ألف لاجئ قبل حلول موسم الأمطار، والذي قد يكون مخيم بورتا معزولا تماما خلاله. وشدد على أن الجهد الإنساني يجب أن يركز على تعزيز قدرات الاستجابة المحلية ودعم المجتمعات المضيفة، لاسيما في مجالات إدارة المياه والمراكز الصحية وسبل العيش والبيئة.

ومع دخول الهدنة في السودان حيز التنفيذ توقف إطلاق النار لمدة أسبوع، مكن ذلك القرار من توصيل المساعدات الإنسانية، وذلك تنفيذا لاتفاق موقع في مدينة جدة السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبدأت الهدنة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.





الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع



ويفترض أن تستمر الهدنة 7 أيام قابلة للتجديد، تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع، يوم السبت، بمدينة جدة بوساطة سعودية أمريكية.

وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزة عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.



مواد إغاثية مع تنفيذ الهدنة



ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إغاثية متنوعة شملت السلال الغذائية والمواد الإيوائية استفاد منها 1.565 أسرة نازحة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 144 طنا من السلال الغذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 21.279 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية، تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.

كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية طارئة للأسر المتضررة من الحرائق في محلية السلام التابعة لولاية دارفور بجمهورية السودان.

وجرى أمس توزيع 1.150 سلة غذائية، استفاد منها 7,030 فرد من المتضررين من الحرائق.

ويأتي هذا التدخل الطارئ ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول المتضررة.



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