التحريات في حريق سيارتي المواد البترولية: عقب سيجارة السبب

كشفت معاينة نيابة مركز شرطة طوخ لموقع حريق سيارات نقل الوقود، بمدينة قها في محافظة القليوبية أن الحريق أسفر عن احتراق سيارة كاملة وأجزاء كبيرة من سيارة أخرى، بينما أبعد الأهالى وقوات الإطفاء سيارة ثالثة كانت بجوارهما.

كما تبين من المعاينة أن الموقف كان به نحو 7 سيارات لنقل الوقود فارغة من الحمولة، كما أن الموقف خاص وتقف به السيارات فقط، وليس تابعا لشركة البترول كما تردد.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وحصر التلفيات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال مالكى السيارتين وشهود عيان.

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فيما رجحت تحريات أجهزة الأمن أن وراء الحريق مجهول ألقى عقب سيجارة ومع إرتفاع درجة الحرارة أدى إلى اشتعال الحريق في كابينة إحدى السيارتين.

كانت قد شهدت مدينة قها عصر اليوم اندلاع حريق هائل في سيارة نقل وقود امتد إلى سيارة أخرى مجاورة وكاد يمتد لسيارات أخرى مجاورة إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الحريق وتدخل رجال الحماية المدنية وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.